Министр спорта Италии отреагировал на обвинения фанатов «Интера»

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01 марта 2020, 10:16

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объяснил решение о переносе матчей «Интера» после заявлений болельщиков «нерадзурри» о том, что подобные действия являются заговором против их клуба.

Напомним, что матчи «Интера» с «Сампдорией» и «Ювентусом» были отменены из-за коронавируса.

На сегодняшний день неприемлемо оценивать ситуацию, беря во внимание мнение фанатов. И руководителям, и болельщикам нужно забыть о личных интересах как в политике, так и в спорте. В подобные моменты главным остается здоровье нации и благоразумие.

Тем временем «Ювентус» отменил тренировки команды U23 из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол