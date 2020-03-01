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Министр спорта Италии отреагировал на обвинения фанатов «Интера»

01 марта 2020, 10:16

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объяснил решение о переносе матчей «Интера» после заявлений болельщиков «нерадзурри» о том, что подобные действия являются заговором против их клуба.

Напомним, что матчи «Интера» с «Сампдорией» и «Ювентусом» были отменены из-за коронавируса.

На сегодняшний день неприемлемо оценивать ситуацию, беря во внимание мнение фанатов. И руководителям, и болельщикам нужно забыть о личных интересах как в политике, так и в спорте.

В подобные моменты главным остается здоровье нации и благоразумие.

Тем временем «Ювентус» отменил тренировки команды U23 из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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h8you
h8you
01 марта в 13:04
кабинет хотел нахаляву с Юве сыграть))чтобы Юве был без поддержки хаха типичные картонные игры
Жека10
Жека10
01 марта в 12:46, ред.
а что коронавирус нельзя подцепить где нибудь в метро или театре?Да и откуда такая уверенность,что матч нужно отменить сейчас,чтобы потом когда то сыграть?То есть на тот день который перенесли матч коронавируса уже не будет в Италии ?
Бред да и только
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