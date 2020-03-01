Фанат «Зенита» попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее.

— Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК «Зенит», а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива».

— Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.

— Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны «Локомотива» и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жесткого наказания провокатору.