Фанат «Зенита» попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».
В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее.
— Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК «Зенит», а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива».
— Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.
— Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны «Локомотива» и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жесткого наказания провокатору.
"Не виноватые мы. Они сами приехали"...
"Не виноватые мы. Они сами приехали"...
В эту пасмурную субботу ему как обычно пришлось идти на работу....
Поправлять неровновисящие баннеры и флаги входило в его повседневные обязанности...
До этого дня никаких казусов и эксцессов на работе у Игоря не случалось...все относились с пониманием...
Но последний день зимы принёс первые травмы,в работе этого безобидного творческого человека....
Лютые побои от 5-ти внезапно появившихся приезжих ребят затаили в Игоре сомнения....а правильно ли я выбрал профессию.....
Да еще почемуто обзывают второй день провокатором и сулят юридические неприятности от РЖД....
Знал бы....взял отгул...
В эту пасмурную субботу ему как обычно пришлось идти на работу....
Поправлять неровновисящие баннеры и флаги входило в его повседневные обязанности...
До этого дня никаких казусов и эксцессов на работе у Игоря не случалось...все относились с пониманием...
Но последний день зимы принёс первые травмы,в работе этого безобидного творческого человека....
Лютые побои от 5-ти внезапно появившихся приезжих ребят затаили в Игоре сомнения....а правильно ли я выбрал профессию.....
Да еще почемуто обзывают второй день провокатором и сулят юридические неприятности от РЖД....
Знал бы....взял отгул...