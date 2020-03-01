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Фанат «Зенита» попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива»

01 марта 2020, 23:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее.

— Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК «Зенит», а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива».

— Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.

— Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны «Локомотива» и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жесткого наказания провокатору.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
02 марта в 22:08
Смешно читать! )) У Москвичей как всегда ! Это не Мы Это он первым начал! А у Нас в Деревне Семеро одного не бояться! Всегда готовы вдесятером за лицо потрогать ! Мы просто ГЕРОИ! Одного толпой заточим всегда! )) И Это пишет журналист?
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
02 марта в 15:35, ред.
Опять зенит...организация домашнего матча и болельщики провокаторы не причем?)...
"Не виноватые мы. Они сами приехали"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 10:40, ред.
День дизайнера-оформителя Игоря не заладился с самого утра.....
В эту пасмурную субботу ему как обычно пришлось идти на работу....
Поправлять неровновисящие баннеры и флаги входило в его повседневные обязанности...
До этого дня никаких казусов и эксцессов на работе у Игоря не случалось...все относились с пониманием...
Но последний день зимы принёс первые травмы,в работе этого безобидного творческого человека....
Лютые побои от 5-ти внезапно появившихся приезжих ребят затаили в Игоре сомнения....а правильно ли я выбрал профессию.....
Да еще почемуто обзывают второй день провокатором и сулят юридические неприятности от РЖД....
Знал бы....взял отгул...
13 RUS
13 RUS
02 марта в 08:11, ред.
Жаль что леща не отхватил, стыдно за зенит
LOpp
LOpp
02 марта в 07:37
Свиньи
Паровозов
Паровозов
02 марта в 07:32
Молодцы фаны Локо, не повелись на провокацию лазурных и не стали добивать гуливера.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 07:18
Надеюсь , эту ...варю антикаренинцы обезглавили ? ))))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил VAN ARM
02 марта в 07:16
не станет )) от пива число идиотов не увеличится)))
Зато все будут знать , сколько этих идиотов ! ))
VAN ARM
VAN ARM ответил cska vperiod
02 марта в 07:02
А ещё разрешат пиво глушить на стадионах и провокаторов станет больше.
не станет )) от пива число идиотов не увеличится)))
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 06:46
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 марта в 00:56
    А ещё разрешат пиво глушить на стадионах и провокаторов станет больше.
    Беспределов
    Беспределов
    02 марта в 00:33
    Беспредел!
    Авербуx
    Авербуx
    02 марта в 00:10
    Банер тоже провокативный.
    морозз
    морозз
    02 марта в 00:10, ред.
    Красивый город Питер...но в последнее время слишком много развелось Гулливеров, да и за облаками газа смутно стал виден шпиль Петропавловки!!
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