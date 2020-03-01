Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили побоище на улицах города

В Лионе произошла драка между болельщиками местного клуба и фанатами «Сент-Этьена».
Видео побоища попало в Сеть. Напомним, что встреча между клубами должна пройти сегодня.
Отметим, что в другом матче тура ПСЖ уверенно обыграл «Дижон».
|Лион2 : 0Сент-Этьен
|Матч завершен
В Лионе произошла драка между болельщиками местного клуба и фанатами «Сент-Этьена».
Видео побоища попало в Сеть. Напомним, что встреча между клубами должна пройти сегодня.
Отметим, что в другом матче тура ПСЖ уверенно обыграл «Дижон».