Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили побоище на улицах города

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01 марта 2020, 09:43

В Лионе произошла драка между болельщиками местного клуба и фанатами «Сент-Этьена».

Видео побоища попало в Сеть. Напомним, что встреча между клубами должна пройти сегодня.

Lyon — Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU — Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020