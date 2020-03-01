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Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили побоище на улицах города

01 марта 2020, 09:43
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 0Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

В Лионе произошла драка между болельщиками местного клуба и фанатами «Сент-Этьена».

Видео побоища попало в Сеть. Напомним, что встреча между клубами должна пройти сегодня.

Отметим, что в другом матче тура ПСЖ уверенно обыграл «Дижон».

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Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 13:02
На поле тоже будет битва!
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 10:32
Этого не может быть в "просвещённой Европе"! Наложить санкции на РФС...
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 10:03
Позабавились негры друг снад другом.
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