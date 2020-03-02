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Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме, обидевшись на свою цену

02 марта 2020, 16:38

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забанил аккаунт портала Transfermarkt в инстаграме.

Дело в том, что ресурс, отвечающий за информацию о трансферной стоимости игроков, опубликовал сборную футболистов, являющихся клиентами агентства Gestifute Жорже Мендеша. Помимо ряда известных игроков, в списке оказался и Роналду. Общая стоимость всех футболистов составила 595 миллионов евро.

Однако один из пользователей заметил, что редактор аккаунта Transfermarkt не добавил тег с фамилией Криштиану, хотя фамилии всех остальных игроков присутствовали. Позже редакторы ресурса сообщили, что Роналду добавил их аккаунт в черный список после того, как увидел свою рыночную стоимость. Он заявил, что ему не понравилась его цена, а именно 75 млн евро.

Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме, обидевшись на свою цену

Тем временем Роналду посетил Эль Класико и встретился с бывшими одноклубниками в перерыве матча.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
03 марта в 01:39
Детский сад.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Шишанутый
02 марта в 23:14
Какая разнеца что ему 35 если он играет круче 25-летних? Рон в великолепной форме забевает каждый матч и должен оценеватся выше. Трансфермаркт облажался, теперь больше нет доверия к их ценам!!
какой жалкий комментарий))))
BarSlona
BarSlona
02 марта в 22:41
75??? Да он и 4 не стоит, задний привод , пробег большой , не девственница.....какие 75?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
02 марта в 22:39
обиженка
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответил Летучий-Голландец.
02 марта в 22:15
Китайцы и арабы не в счет) Я говорю про европейские топ клубы.
А мне кажется, дадут. Зная, что в первый же год окупят продажами футболок, не считая пользы от его игры)) Но вот, пойдет ли он сам в эти клубы...
youtomee
youtomee
02 марта в 22:02
возраст то предпенсионный по футбольным меркам, сколько он должен стоить? 75 тоже много
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Maximiliano_777
02 марта в 20:35
Китайцы и арабы не в счет)
Я говорю про европейские топ клубы.
VV V
VV V
02 марта в 19:59
"обижаться"-это дело 2Ков, нормальные люди огорчаются.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил LOpp
02 марта в 19:56, ред.
Роналду стоит 75 млн, а Месси 140 млн. вот Криш и обиделся на трансмаркет
Роналду минимум должен стоит как Месси, если не больше! От него больше пользы для команды!!!
dzvinka
dzvinka
02 марта в 19:33
rofl
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Санчо Панса
02 марта в 19:29
Рон просто с годами стареет и естественно его трансферная стоимость падает...Так и получается, что чем ты моложе, тем ты дороже стоишь!
если Малком, просидевший весь сезон в Барсе на лавке, забивший за 15 матчей 1 гол, был куплен за 40 млн, то сколько должен стоить Роналду, играющий в основе от звонка до звонка в топ-клубе и забивший уже в Серии А 21 мяч?
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 19:28
Какая разнеца что ему 35 если он играет круче 25-летних? Рон в великолепной форме забевает каждый матч и должен оценеватся выше. Трансфермаркт облажался, теперь больше нет доверия к их ценам!!
juchok
juchok ответил Scuderia Ferrаri
02 марта в 19:16
Тебе всё покоя Санчо не даёт?
    Шатаут
    Шатаут
    02 марта в 18:52
    Это его не первый и не последний бзик... Реал и Юве это хорошо знают... Только Перес оказался умнее... Вовремя слил старика за хорошие деньги, чтобы не мешал строить новую молодую команду... Пусть теперь в Турине ему слезки вытирают... Сарри это уже делает...
    neomessi
    neomessi
    02 марта в 18:36
    К стати я его стоимость тоже снизил до 25млн.
    Думаю скоро он меня тоже за банит( (
    112910415
    112910415
    02 марта в 18:34
    а ведь был разумный выход : купить себя за ту сумму, какая нравится !
    Неймар так уже делал, это работает !
    h8you
    h8you ответил Scuderia Ferrаri
    02 марта в 18:29
    Тебе всё покоя Санчо не даёт?
    хахаха
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил juchok
    02 марта в 18:24
    Тебе всё покоя Санчо не даёт?
    juchok
    juchok
    02 марта в 18:15
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответил Санчо Панса
      02 марта в 18:08
      Рон просто с годами стареет и естественно его трансферная стоимость падает...Так и получается, что чем ты моложе, тем ты дороже стоишь!
      Он и в 45 всех перебегает в каком-нибудь ЧР) Ценообразование, тупые кэфы...
      Maximiliano_777
      Maximiliano_777 ответил Летучий-Голландец.
      02 марта в 18:06
      Ну так и Роналду не 20 лет. Сейчас за него и 75 не дадут)
      Ошибаешься. Еще как дадут. Он в отличной форме. Еще лет 5 назад говорили, что спад пойдет, а он год за годом доказывает, что это не так. Он уникален, его физические данные в свои 35 просто поражают. Такого атлета в истории футбола не было.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      02 марта в 18:02, ред.
      Рон просто с годами стареет и естественно его трансферная стоимость падает...Так и получается, что чем ты моложе, тем ты дороже стоишь!
      Parma1972
      Parma1972
      02 марта в 17:59
      Обидчивый,ранимый мальчик...
      Don trambon
      Don trambon
      02 марта в 17:33
      Он просто в эльклассико увидел игру гнома которого этот портал оценил более крупную сумму и решил их в чс кинуть. верное решение Криш.
      la-respect0
      la-respect0
      02 марта в 17:32
      Обиженка )))...Скоро за бесплатно никому не нужен будет.Вот что слава и деньги дедают с людьми.Вот,реально с возоастом люди умнеют , а у этого наоборот.Перед переходом в МЮ и мечтать себе не мог о многом,как ребенок...
      Baggio R.
      Baggio R. ответил wingback
      02 марта в 17:21, ред.
      За марикона. Так и пиши)
      marvel777
      marvel777
      02 марта в 17:13
      75 для 35 это до фига,никто в 35 кроме него столько не стоит
      cska minus
      cska minus ответил LOpp
      02 марта в 17:07
      Месси забашлял немцам, чтобы подороже поставили.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      02 марта в 17:07
      В 35 лет оцениваться по трансфермаркету в 75 евролямов это нормально. Если перейдёт играть в МЛС, то они и 100 могут заплатить
      LOpp
      LOpp
      02 марта в 17:01
      вообще конечно Роналду очень жадный на деньги
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