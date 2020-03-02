Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме, обидевшись на свою цену

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02 марта 2020, 16:38

Нападающий «Ювентуса» забанил аккаунт портала Transfermarkt в инстаграме.

Дело в том, что ресурс, отвечающий за информацию о трансферной стоимости игроков, опубликовал сборную футболистов, являющихся клиентами агентства Gestifute Жорже Мендеша. Помимо ряда известных игроков, в списке оказался и Роналду. Общая стоимость всех футболистов составила 595 миллионов евро.

Однако один из пользователей заметил, что редактор аккаунта Transfermarkt не добавил тег с фамилией Криштиану, хотя фамилии всех остальных игроков присутствовали. Позже редакторы ресурса сообщили, что Роналду добавил их аккаунт в черный список после того, как увидел свою рыночную стоимость. Он заявил, что ему не понравилась его цена, а именно 75 млн евро.

Тем временем Роналду посетил Эль Класико и встретился с бывшими одноклубниками в перерыве матча.