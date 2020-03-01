Анчелотти: «Хочу с „Эвертоном“ бороться за чемпионство»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о своих амбициях во главе «ирисок»:
Мы должны бороться с топ-клубами АПЛ. Раньше нам это не удавалось, но необходимо приложить усилия. Следует перестать совершать элементарные ошибки. Нам необходимо играть в совершенный футбол. Нужно эффективно действовать в атаке и не ошибаться в защите.
Я бы хотел, чтобы «Эвертон» боролся за первое место с «Ливерпулем» и «Ман Сити». Еврокубки является захватывающими турнирами. Хочу, чтобы «Эвертон» при мне там выступал.
Ранее Анчелотти заявил, что матч с МЮ не станет для «Эвертона» решающим в этом сезоне.