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Анчелотти: «Хочу с „Эвертоном“ бороться за чемпионство»

01 марта 2020, 18:10

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о своих амбициях во главе «ирисок»:

Мы должны бороться с топ-клубами АПЛ. Раньше нам это не удавалось, но необходимо приложить усилия. Следует перестать совершать элементарные ошибки. Нам необходимо играть в совершенный футбол. Нужно эффективно действовать в атаке и не ошибаться в защите.

Я бы хотел, чтобы «Эвертон» боролся за первое место с «Ливерпулем» и «Ман Сити». Еврокубки является захватывающими турнирами. Хочу, чтобы «Эвертон» при мне там выступал.

Ранее Анчелотти заявил, что матч с МЮ не станет для «Эвертона» решающим в этом сезоне. 

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Parma1972
Parma1972
01 марта в 21:37
Фантазер..
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 18:15
Папа Карло снова мечтает.
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