Танцы на грани весны

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сегодня, 08:30

«Соккер.ру» рассказывает об установившемся в Эредивизие двоевластии и других событиях 25-го тура.

Весьма неожиданными результатами кого-то порадовал, а кого-то огорчил 25-й тур голландского чемпионата, растянувшийся на два времени года. Но главное событие всё же произошло в Амстердаме, на стадионе, носящем имя великого Йохана Кройфа.

Оба голландских клуба, а и «Аякс», и «Алкмар» представляют Северную Голландию, вылетели из Лиги Европы и теперь могли сосредоточиться на борьбе за чемпионский титул. Клубы разделяли три очка. Кроме того, встреча проходила в Амстердаме, что было аргументом в пользу чемпиона. Вернулись в строй травмированные Квинси Промес и Хаким Зийех, а также испытывавший проблемы с сердцем Дейли Блинд. Чемпион был готов ко встрече с преследователем во всеоружии.

Но уже на четвёртой минуте всё пошло не так, как планировали в штабе Эрика тен Хаага. Кельвин Стенгс накрутил на своём правом фланге Николаса Тальяфико и нашёл Майрона Боаду, который метров с 10 засадил мяч в сетку.

Но то, что гол этот не случаен, «Алкмар» доказывал и дальше. Работы у Андре Онана было больше, нежели чем у Марко Бизо. Но вратари уверенно выполняли свою работу, и второй гол состоялся через час игрового времени. Стенгс снова разобрался с Тальяфико и выложил мяч под удар Уссаме Идрисси. Но радость гостей была преждевременной. Судья после долгого просмотра видеоповтора гол не засчитал.

Однако прошло одиннадцать минут, и Идрисси снова отправил мяч в сетку, перебросив его за спину Онана. На этот раз претензий у судьи не возникло, и мяч был доставлен на центр. Прошло 15 минут, и прозвучал финальный свисток. «Алкмар» выиграл 2:0 и догнал «Аякс». У обоих коллективов по 53 очка. Чемпион стоит выше за счёт разницы мячей. Но моральное превосходство у «Алкмара», который во второй раз за сезон отыграл шесть очков и догнал «аяксидов». Оба матча также завершились победами команды Арне Слота. У АЗ потрясающий шанс в третий раз стать чемпионами.

Теперь на шесть очков от лидеров отстаёт «Фейеноорд», который завершил свою серию из семи побед ничьей в Эйндховене. Не может же команда Дика Адвоката всё время выигрывать. Но «Фейе» всё же был ближе к победе. Роттердамцы вели в счёте после гола Эрика Боттегина, который бразильский защитник провёл после подачи углового. Но брабантцы ответили точным ударом Коди Гакпо с острого угла. Ничья 1:1 устроила в первую очередь гостей, которые сыграли на матч меньше. Отставание в шесть очков уже не видится большим. «Алкмар» дважды показал, как преодолевать его в два прыжка. Почему бы «Фейеноорду» не попробовать, если ему так идёт карта.

«Виллем II», испытывавший заметный спад, вдруг прекратил хандрить и уверенно разобрался с «Гронингеном». Три раза «гвардейцы» заставили капитулировать Сержио Падта, и благодаря победе с результатом 3:1 поднялись на пятое место. Встреча проходила на размокшем от дождя газоне, к которому быстрее привыкли хозяева. Первый гол получился курьёзным. Защитник «Гронингена», выполняя удар от ворот, не попал как следует по мячу и сделал подарок сопернику. Которым воспользовался Че Нуннели. Затем Эвангелос Павлидис поразил ворота Падта ударом с линии штрафной. Во второй половине встречи Матс Келерт завершил контратаку ударом метров с 10. Забив три мяча, «Виллем» слегка расслабился и позволил гостям избежать крупного поражения.

Наконец-то порадовал болельщиков «Херенвен», взявший три очка в Энсхеде. Хишам Фаик уже на четвёртой минутой воспользовался ошибкой вратаря Йоэля Дроммеля, не удержавшего мяч после дальнего удара, и вывел «фризов» вперёд. После перерыва Чедира Эджуке и Джоуи Веерман ещё по разу расписались в воротах хозяев. «Твенте» проснулся при счёте 0:3 и едва не свёл матч к ничьей. Но в итоге хозяева были вынуждены уступить 2:3.

«Зволле» и «Витесс» выдали искромётную концовку. На 90-й минуте на табло светились две двойки, и мало кто мог предположить, что ещё будут забиты три мяча. Но вот в ворота «орлов» был назначен 11-метровый, реализованный Резой Гучаннеджадом. «Витесс» не согласился с проигрышем и ответил голом Уссамы Таннане, вторым в матче. И быть бы счету 3:3, если б не грубая ошибка вратаря гостей Ремко Пасвера, уронившего мяч за свои ворота – победа «Зволле» 4:3.

Мощно выступила «Спарта», сокрушившая «Эммен» 5:1. «Спартанцы» мощно провели первый тайм, соорудив три гола за полчаса. После чего гости лишились последних иллюзий и смирились с проигрышем. Который оказался чересчур крупным.

Ожил «Ваалвейк». Ожил и обыграл вполне крепкий «Утрехт», причём второй раз в сезоне. Будет о чём вспомнить после сезона. Отставание «Ваалвейка» от идущей шестнадцатой «Фортуны» составляет десять очков. А это много. Отыграть за девять туров практически невозможно.

«Фортуна» выстояла в Венло (0:0) и пытается избежать переходных матчей. С самым скучным счётом завершилась также встреча «Ден Хааг» - «Хераклес». Снова «аисты» не смогли выиграть. Интересно, досидит ли до конца сезона их тренер Алан Пардью. «Ден Хааг» всё крепче и крепче увязает в зоне вылета, опытный англичанин пока не в силах что-то изменить к лучшему.

«Хераклес» в этом туре не забил, но его нападающий Сирьель Дессер с 15 голами остался лучшим бомбардиром. По 14 голов у Стевена Бергейса («Фейеноорд»), Майрона Боаду («Алкмар») и Брайана Линссена («Витесс»). Уссама Идрисси из «Алкмара» забил 13 мячей, а Тим Матавж из «Витесса» - 12.