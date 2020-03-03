УЕФА рассчитывает на доход более €4 млрд в сезоне-2020/21

Казначей УЕФА Дэвид Гилл заявил, что организация рассчитывает на прибыль в размере более €4 млрд по итогам сезона-2020/21 без учета Евро-2020.
Мы рассчитываем на увеличение дохода на €4 млрд за сезон-2020/21, это не учитывая Евро. Большая часть суммы, €3,2 млрд, будет распределена среди клубов в национальных ассоциациях.
Ранее стало известно, что доход УЕФА от проведения Евро-2020 составит около 3 млрд евро.
Обращайтесь в тег "вопрос_модератору", где уместны эти вопросы. А пиьсма "в редакцию", особенно если туда будут сыпаться письма по модерации, будут только мешать работе других отделов, которые могут пропустить важные письма.
Обращайтесь в тег "вопрос_модератору", где уместны эти вопросы. А пиьсма "в редакцию", особенно если туда будут сыпаться письма по модерации, будут только мешать работе других отделов, которые могут пропустить важные письма.