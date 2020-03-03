УЕФА рассчитывает на доход более €4 млрд в сезоне-2020/21

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03 марта 2020, 16:06

Казначей УЕФА Дэвид Гилл заявил, что организация рассчитывает на прибыль в размере более €4 млрд по итогам сезона-2020/21 без учета Евро-2020.

Мы рассчитываем на увеличение дохода на €4 млрд за сезон-2020/21, это не учитывая Евро. Большая часть суммы, €3,2 млрд, будет распределена среди клубов в национальных ассоциациях.