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УЕФА рассчитывает на доход более €4 млрд в сезоне-2020/21

03 марта 2020, 16:06

Казначей УЕФА Дэвид Гилл заявил, что организация рассчитывает на прибыль в размере более €4 млрд по итогам сезона-2020/21 без учета Евро-2020. 

Мы рассчитываем на увеличение дохода на €4 млрд за сезон-2020/21, это не учитывая Евро. Большая часть суммы, €3,2 млрд, будет распределена среди клубов в национальных ассоциациях.

Ранее стало известно, что доход УЕФА от проведения Евро-2020 составит около 3 млрд евро.

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Источник: ТАСС
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Все комментарии
cska minus
cska minus ответил alexgurzan
03 марта в 17:12
Но не имея второго аккаунта, невозможно задать вопрос модератору находясь в бане. Обычно для этого используется почта, тем более указано что "по всем остальным вопросам" можно обращаться.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 17:11
Всё ради бабла.
alexgurzan
alexgurzan ответил cska minus
03 марта в 16:46, ред.
Может тогда и Виссарионовича восстановите? Ничего криминального не было, соответствующее письмо в редакцию было написано, но не ответа не привета...
Письма не только не принесут никакого эффекта, но и могут ухудшить ситуацию, как в данном случае. Пожизненный по этой причине и был выдал.
Обращайтесь в тег "вопрос_модератору", где уместны эти вопросы. А пиьсма "в редакцию", особенно если туда будут сыпаться письма по модерации, будут только мешать работе других отделов, которые могут пропустить важные письма.
ДСА
ДСА
03 марта в 16:35
Хоть бы кусочек от этих денег.
cska minus
cska minus ответил alexgurzan
03 марта в 16:27
Может тогда и Виссарионовича восстановите? Ничего криминального не было, соответствующее письмо в редакцию было написано, но не ответа не привета...
alexgurzan
alexgurzan
03 марта в 16:24
Приносим извинения. Это никак не отразится.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
03 марта в 16:11
Эти всё деньги считают!
Footbolista
Footbolista ответил alexgurzan
03 марта в 16:11
Справедливо...я надеюсь это недоразумение не отразится на статистике моих нарушений...неприятная ситуация...
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