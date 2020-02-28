Основы 2020. Сколько российские клубы отдали за стартовые составы?

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вчера, 13:30

Гонки «Жигулей» против болидов «Формулы-1» не устраивают, но «Соккер.ру» напоминает, что в футболе другие правила.

Две трети российского чемпионата позади, но многие главные матчи сыграют весной. Полезно понять в день возвращения РПЛ после зимней спячки, есть ли разница по базовым возможностям?

Возьмем стартовые составы осени, добавим немногочисленных зимних новичков под основу, и получим представление о том, кто среди наставников априори имеет преимущество за счет денег.

В перечне самых богатых много будущих дуэлянтов. Например, на выходных дерби «Спартака» и «Динамо». Еще будет новая глава противостояния «Зенита» против «Локомотива».

Оценка стоимости стартового состава покажет и подход клуба к трансферам, и ловкость селекции, и поможет сориентироваться, насколько большой разрыв. Играют ли деньги ключевую роль, и всегда ли траты себя оправдывают?

- в РПЛ есть клуб, где стартовый состав можно без труда собрать из одних свободных агентов и парочки арендованных – «Тамбов». Например, «Спартак» что-то получил за аренду Мелкадзе, но эта сумма маленькая. Новичок РПЛ платит лишь 150 тысяч рублей в месяц форварду, а почти 3 миллиона – на шее «Спартака». Ох уж этот трансферный бизнес в России;

- «Оренбург» - второй новичок из ФНЛ , замыкает таблицу вместе с «Тамбовом». Давайте расширять лигу, и плевать, что новички из второй лиги настолько нищие, что у них нет денег на футболистов. Бюджеты этих клубов при этом больше, чем траты на рынке, то есть получается, что лимит просто пожирает миллионы евро, а в основах – свободные агенты и арендованные;

- «Урал» и «Крылья Советов» – два примера, когда похожие по стоимости стартовые составы играют по-разному. Вторые набрали ветеранов – Гацкан, Дмитрий Комбаров, Анюков и Рыжиков, хотя круто играл осенью только последний, а вот Иванов пригласил в «Урал» или дешевых, или бесплатных игроков, которые вместе хотя бы в Кубке России шороху наводят. С другой стороны, не так плох состав в Самаре – особенно когда был Соболев, как результаты;

- РПЛ – нищая лига, если на еврокубки претендуют команды с бюджетом в 2 и 2.7 млн евро. «Уфа» и «Арсенал» играли в Лиге Европы, идут на звание самых хитрых. У «пушкарей» в стартовом составе есть Ткачев, за которого пришлось отстегнуть ЦСКА , но почти все остальные – свободные агенты, а «Уфа» еще и зарабатывает – Газизов свое дело знает, туляки и уфимцы показывают пример, как можно не наглеть, кушая де-факто бюджетные деньги или «пожертвования» от миллиардеров;

- «Ростов» - красавцы. Шомуродова взяли за копейки по футбольным меркам – около 300 тысяч евро, а теперь стоимость узбекского форварда взлетела к небесам и может вырасти весной. Ионов – плохой мальчик, которого Карпин реанимировал окончательно, Мамаев – еще один такой же на очереди. За Норманна заплатили мало, а растет в цене. Чистякова подписали почти даром – снова же, «Ростов» зарабатывает на расставании. Имея основу за 3.63 млн евро, претендуют на прямую путевку в Лигу чемпионов;

- у «Ахмата» есть точечные покупки дороже, чем у аутсайдеров, но основа команды из Грозного далеко не самая дорогая в РПЛ . Хотя она дороже той, что у Слуцкого, ведь 8-е место «Рубина» объясняет один трансфер – Игнатьева за 7 млн евро, а остальные кандидаты в основу или игроки старта при Шаронове стоили казанцам куда меньше денег. Впрочем, они ведь тоже Сутормина за 50 000 рублей подписали, так что знают все ходы и выходы. Не всегда свободные агенты в России буквально свободные;

- «Сочи» хорошо заплатил «Зениту» за целый десант из Санкт-Петербурга, так что аутсайдер не имеет права, потратив 12 млн евро только на подписание основных 11 человек – а в запасе тоже есть люди, которые не пришли свободными агентами, как француз Рами, занимать последнее место в таблице. Исходя из кадров, «Сочи» должен претендовать на место в первой десятке, но игры не было. Посмотрим, как справится Федотов;

- «Краснодар» прекрасно считает деньги, что ни для кого не секрет. У них также есть серия травм, что убрали из основы ряд дорогих игроков, зато есть также удачные дешевые подписания, есть воспитанники – таким не каждый фаворит лиги может похвастаться. Стало быть, «быки» входят в весну с основой за 16.1 млн евро, хотя только за Игнатьева «Рубин» заплатил 7 млн евро. И при этом состав у «быков» очень и очень хороший – второе место ведь занимают, причем еще недоработали;

- Смолов ушел, поэтому основа «Локомотива» стала дешевле. Но благодаря Чорлуке и Крыховяку – за них москвичи в разные годы платили хорошие деньги, получаем почти 30 млн евро. Это очень скромно, но сумма может вырасти, если Жоау Мариу из арендованного станет постоянным игроком «Локомотива» - говорят, есть опция выкупа контракта. Кроме того, москвичи могут делать новые трансферы – в атаку или на левый фланг защиты, так что скромность тут временная;

- «Динамо», чтобы компенсировать разрыв в классе исполнителей, потратило много денег. Причем заметно, что трансферную политику вели хаотично – есть позиции, где явный перебор исполнителей, а на других был дефицит, как в центре атаки. Новиков получил приличный состав, хотя важно отметить, что 20 миллионов из почти 35 приходятся на один трансфер – Филиппа из «Боруссии» Д. Не удивительно, что Максимилиан разыгрался ближе к концу прошлого года – классный футболист;

- у «Спартака» тоже есть новичок из Дортмунда, но Шюррле в аренде и играет так, что может оказаться в запасе. Также вне основы Тедеско пока самый дорогой новичок москвичей в истории – Тиль, поэтому получается не такой уж дорогой стартовый состав. Доменико попросил арендовать Соболева, его тоже учитываем, но лишь Крал, Айртон и Жиго обошлись «красно-белым» в солидные для РПЛ деньги, многие или дешевле, или воспитанники – как Максименко, Рассказов или Бакаев;

- удивительно, но состав ЦСКА чуть дороже, чем основа «Спартака». И снова по «формуле Игнатьева», как в «Рубине» - наличие Марио Фернандеса и Николы Влашича поднимает общую стоимость, хотя есть как воспитанники «армейцев», вроде Акинфеева или Чалова, так и просто новички, за которых обычно грамотный на трансферном рынке, когда доходит до приобретений, клуб платил или мало, или в самый раз. С другой стороны, раз у молодых «Спартака» и ЦСКА третье и второе места по стоимости основ во всей РПЛ , то кивать на возраст нельзя – нужно действовать весной и побеждать;

- «Зенит» мог бы козырнуть куда большей суммой, но их сковывает лимит. Дриусси или Дуглас оказываются за бортом оптимальной основы, поскольку не хватает россиян, а на Малкома за 40 млн евро есть ответ в виде Дзюбы – свободного агента из «Спартака». Конечно же, Семак стал чемпионом России в качестве тренера, поскольку Рибалта зимой привез ему недешевых новичков.

Один Ракицкий дороже, чем любой из стартовых составов 9 клубов лиги, а бразилец из «Барселоны» по стоимости обойдет любую команду чемпионата России, и это огромный отрыв в нынешних финансовых условиях. У «Спартака» нет проблем с финансовым фэйр-плей, поскольку Цорн продал игроков перед покупками, но даже «Краснодару» и «Локомотиву» нужно работать с умом.

Важно констатировать огромный отрыв «Зенита» от всех остальных клубов, ведь он будет лишь расти. Если добавить в основу Дриусси вместо Жиркова – новый лимит позволит, получите удивительное равенство. Стартовый состав Семака по стоимости равен суммарным тратам на основы 13 клубов лиги, кроме ЦСКА и «Спартака». Одна команда как почти все с «Краснодаром» и «Локомотивом» включительно.

Странно, что «Зенит» при таком преимуществе не был вечным чемпионом последних лет. Тем более у них и в лазарете и на скамейке много ценных игроков – как Маммана, например. Впрочем, это общая тенденция – не всегда золото, что блестит, ведь «Ростов» лишь на 10-м месте в РПЛ по стоимости стартового состава, а в таблице не потерял шансы финишировать вторым.