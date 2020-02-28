Основы 2020. Сколько российские клубы отдали за стартовые составы?

Гонки «Жигулей» против болидов «Формулы-1» не устраивают, но «Соккер.ру» напоминает, что в футболе другие правила.
Две трети российского чемпионата позади, но многие главные матчи сыграют весной. Полезно понять в день возвращения РПЛ после зимней спячки, есть ли разница по базовым возможностям?
Возьмем стартовые составы осени, добавим немногочисленных зимних новичков под основу, и получим представление о том, кто среди наставников априори имеет преимущество за счет денег.
В перечне самых богатых много будущих дуэлянтов. Например, на выходных дерби «Спартака» и «Динамо». Еще будет новая глава противостояния «Зенита» против «Локомотива».
Оценка стоимости стартового состава покажет и подход клуба к трансферам, и ловкость селекции, и поможет сориентироваться, насколько большой разрыв. Играют ли деньги ключевую роль, и всегда ли траты себя оправдывают?
- в РПЛ есть клуб, где стартовый состав можно без труда собрать из одних свободных агентов и парочки арендованных – «Тамбов». Например, «Спартак» что-то получил за аренду Мелкадзе, но эта сумма маленькая. Новичок РПЛ платит лишь 150 тысяч рублей в месяц форварду, а почти 3 миллиона – на шее «Спартака». Ох уж этот трансферный бизнес в России;
- «Оренбург» - второй новичок из ФНЛ, замыкает таблицу вместе с «Тамбовом». Давайте расширять лигу, и плевать, что новички из второй лиги настолько нищие, что у них нет денег на футболистов. Бюджеты этих клубов при этом больше, чем траты на рынке, то есть получается, что лимит просто пожирает миллионы евро, а в основах – свободные агенты и арендованные;
- «Урал» и «Крылья Советов» – два примера, когда похожие по стоимости стартовые составы играют по-разному. Вторые набрали ветеранов – Гацкан, Дмитрий Комбаров, Анюков и Рыжиков, хотя круто играл осенью только последний, а вот Иванов пригласил в «Урал» или дешевых, или бесплатных игроков, которые вместе хотя бы в Кубке России шороху наводят. С другой стороны, не так плох состав в Самаре – особенно когда был Соболев, как результаты;
- РПЛ – нищая лига, если на еврокубки претендуют команды с бюджетом в 2 и 2.7 млн евро. «Уфа» и «Арсенал» играли в Лиге Европы, идут на звание самых хитрых. У «пушкарей» в стартовом составе есть Ткачев, за которого пришлось отстегнуть ЦСКА, но почти все остальные – свободные агенты, а «Уфа» еще и зарабатывает – Газизов свое дело знает, туляки и уфимцы показывают пример, как можно не наглеть, кушая де-факто бюджетные деньги или «пожертвования» от миллиардеров;
- «Ростов» - красавцы. Шомуродова взяли за копейки по футбольным меркам – около 300 тысяч евро, а теперь стоимость узбекского форварда взлетела к небесам и может вырасти весной. Ионов – плохой мальчик, которого Карпин реанимировал окончательно, Мамаев – еще один такой же на очереди. За Норманна заплатили мало, а растет в цене. Чистякова подписали почти даром – снова же, «Ростов» зарабатывает на расставании. Имея основу за 3.63 млн евро, претендуют на прямую путевку в Лигу чемпионов;
- у «Ахмата» есть точечные покупки дороже, чем у аутсайдеров, но основа команды из Грозного далеко не самая дорогая в РПЛ. Хотя она дороже той, что у Слуцкого, ведь 8-е место «Рубина» объясняет один трансфер – Игнатьева за 7 млн евро, а остальные кандидаты в основу или игроки старта при Шаронове стоили казанцам куда меньше денег. Впрочем, они ведь тоже Сутормина за 50 000 рублей подписали, так что знают все ходы и выходы. Не всегда свободные агенты в России буквально свободные;
- «Сочи» хорошо заплатил «Зениту» за целый десант из Санкт-Петербурга, так что аутсайдер не имеет права, потратив 12 млн евро только на подписание основных 11 человек – а в запасе тоже есть люди, которые не пришли свободными агентами, как француз Рами, занимать последнее место в таблице. Исходя из кадров, «Сочи» должен претендовать на место в первой десятке, но игры не было. Посмотрим, как справится Федотов;
- «Краснодар» прекрасно считает деньги, что ни для кого не секрет. У них также есть серия травм, что убрали из основы ряд дорогих игроков, зато есть также удачные дешевые подписания, есть воспитанники – таким не каждый фаворит лиги может похвастаться. Стало быть, «быки» входят в весну с основой за 16.1 млн евро, хотя только за Игнатьева «Рубин» заплатил 7 млн евро. И при этом состав у «быков» очень и очень хороший – второе место ведь занимают, причем еще недоработали;
- Смолов ушел, поэтому основа «Локомотива» стала дешевле. Но благодаря Чорлуке и Крыховяку – за них москвичи в разные годы платили хорошие деньги, получаем почти 30 млн евро. Это очень скромно, но сумма может вырасти, если Жоау Мариу из арендованного станет постоянным игроком «Локомотива» - говорят, есть опция выкупа контракта. Кроме того, москвичи могут делать новые трансферы – в атаку или на левый фланг защиты, так что скромность тут временная;
- «Динамо», чтобы компенсировать разрыв в классе исполнителей, потратило много денег. Причем заметно, что трансферную политику вели хаотично – есть позиции, где явный перебор исполнителей, а на других был дефицит, как в центре атаки. Новиков получил приличный состав, хотя важно отметить, что 20 миллионов из почти 35 приходятся на один трансфер – Филиппа из «Боруссии» Д. Не удивительно, что Максимилиан разыгрался ближе к концу прошлого года – классный футболист;
- у «Спартака» тоже есть новичок из Дортмунда, но Шюррле в аренде и играет так, что может оказаться в запасе. Также вне основы Тедеско пока самый дорогой новичок москвичей в истории – Тиль, поэтому получается не такой уж дорогой стартовый состав. Доменико попросил арендовать Соболева, его тоже учитываем, но лишь Крал, Айртон и Жиго обошлись «красно-белым» в солидные для РПЛ деньги, многие или дешевле, или воспитанники – как Максименко, Рассказов или Бакаев;
- удивительно, но состав ЦСКА чуть дороже, чем основа «Спартака». И снова по «формуле Игнатьева», как в «Рубине» - наличие Марио Фернандеса и Николы Влашича поднимает общую стоимость, хотя есть как воспитанники «армейцев», вроде Акинфеева или Чалова, так и просто новички, за которых обычно грамотный на трансферном рынке, когда доходит до приобретений, клуб платил или мало, или в самый раз. С другой стороны, раз у молодых «Спартака» и ЦСКА третье и второе места по стоимости основ во всей РПЛ, то кивать на возраст нельзя – нужно действовать весной и побеждать;
- «Зенит» мог бы козырнуть куда большей суммой, но их сковывает лимит. Дриусси или Дуглас оказываются за бортом оптимальной основы, поскольку не хватает россиян, а на Малкома за 40 млн евро есть ответ в виде Дзюбы – свободного агента из «Спартака». Конечно же, Семак стал чемпионом России в качестве тренера, поскольку Рибалта зимой привез ему недешевых новичков.
Один Ракицкий дороже, чем любой из стартовых составов 9 клубов лиги, а бразилец из «Барселоны» по стоимости обойдет любую команду чемпионата России, и это огромный отрыв в нынешних финансовых условиях. У «Спартака» нет проблем с финансовым фэйр-плей, поскольку Цорн продал игроков перед покупками, но даже «Краснодару» и «Локомотиву» нужно работать с умом.
Важно констатировать огромный отрыв «Зенита» от всех остальных клубов, ведь он будет лишь расти. Если добавить в основу Дриусси вместо Жиркова – новый лимит позволит, получите удивительное равенство. Стартовый состав Семака по стоимости равен суммарным тратам на основы 13 клубов лиги, кроме ЦСКА и «Спартака». Одна команда как почти все с «Краснодаром» и «Локомотивом» включительно.
Странно, что «Зенит» при таком преимуществе не был вечным чемпионом последних лет. Тем более у них и в лазарете и на скамейке много ценных игроков – как Маммана, например. Впрочем, это общая тенденция – не всегда золото, что блестит, ведь «Ростов» лишь на 10-м месте в РПЛ по стоимости стартового состава, а в таблице не потерял шансы финишировать вторым.
Во всех элитных лигах зоны УЕФА есть такой разрыв и похожие примеры, но цифры печальные – почти все клубы РПЛ нищие, есть только шесть богатых, хотя они далеко не всегда эффективные. «Спартак» и «Сочи» провалили осень, хотя потратились на футболистов. А вот «Арсенал» или «Ростов» обыгрывали команды, чьи стартовые составы в десятки раз дороже.
Что касается самой приведенной автором математики, она на мой взгляд лишена какого либо смысла, поскольку на главный вопрос автора "есть ли разница по базовым возможностям?" она не отвечает. Ведь покупки - это не всегда прямые инвестиции спонсоров клуба, а иногда им предшествуют продажи, как в случае с ЦСКА, например. А так по этим цифрам получается, что Гинер якобы вкинул кучу собственных инвестиций в трансферную компанию чтобы сформировать нынешний состав. А как оно обстоит на самом деле всем известно. Трансферную стоимость "основы" эта математика тоже не отражает, поскольку не учитывает своих воспитанников, свободных агентов, арендованных игроков. И само понятие "основы" сформировано по непонятному принципу, одному автору известному. Короче, цифры ни о чем.
Что касается самой приведенной автором математики, она на мой взгляд лишена какого либо смысла, поскольку на главный вопрос автора "есть ли разница по базовым возможностям?" она не отвечает. Ведь покупки - это не всегда прямые инвестиции спонсоров клуба, а иногда им предшествуют продажи, как в случае с ЦСКА, например. А так по этим цифрам получается, что Гинер якобы вкинул кучу собственных инвестиций в трансферную компанию чтобы сформировать нынешний состав. А как оно обстоит на самом деле всем известно. Трансферную стоимость "основы" эта математика тоже не отражает, поскольку не учитывает своих воспитанников, свободных агентов, арендованных игроков. И само понятие "основы" сформировано по непонятному принципу, одному автору известному. Короче, цифры ни о чем.