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Гершкович: «„Зенит“ хочет победить в Кубке России»

04 марта 2020, 08:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Председатель правления объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассуждает о предстоящем матче «Зенита» против «Ахмата» в Кубке России

«Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России. Этой весной команда не играет на международной арене. Уверен, желания выиграть Кубок у них будет не меньше, чем победить в чемпионате. Питерцам нужно быть крайне сконцентрированными, потому что любая их осечка станет для конкурентов дополнительной мотивацией.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 марта в 15:33
Ахмат в Кубке победит Зенит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ЦСКА Самый титулованный
04 марта в 12:02
ЗАЧЕМ? Для тех кто далёк от футбола! Кубок России это ТРОФЕЙ. У ЦСКА -7 Кубков России. У Зенита -3 Кубка России. Попробуй догони. Зенит все время пытается догнать ЦСКА 1) Чемпионом России ЦСКА впервые стал в 2003 году, «зенит» – только в 2007 (4 года спустя); 2) Чемпионом России дважды подряд ЦСКА стал после побед в сезонах 2005 и 2006, «зенит» – после побед в сезонах 2010 и 2011/2012 (5 с половиной лет спустя); 3) Других российских трофеев – Кубков и Суперкубков – у ЦСКА до сих пор значительно больше, чем у «зенита» 4) В 2005 году ЦСКА золотыми буквами вписал свое имя в историю, первым среди всех клубов постсоветского пространства выиграв Кубок УЕФА; «зенит» повторил этот результат в 2008 (3 года спустя); И то он стал с большим душком после откровений Хагена. 5) В евросезоне 2009/2010 ЦСКА впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов, «зенит» добился того же в евросезоне 2011/2012 (2 года спустя); 6) Весной 2010 года ЦСКА первым из всех российских клубов преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал; «зенит» до сих пор лишь мечтает о том же (весной 2012 года он не использовал шанс выйти в четвертьфинал, уступив «Бенфике»); 7) Единственный титул, имеющийся в регалиях «зенита» и отсутствующий у ЦСКА, – это титул победителя Суперкубка Европы. Интересно, однако, что в августе 2005-го ЦСКА в самой концовке матча обыгрывал «Ливерпуль» 1:0 и лишь чудовищная ошибка судьи, не заметившего, как Дж. Сиссе подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в ворота Акинфеева, не позволила армейцам довести игру до победы. В августе же 2008-го «зенит» также с минимальным преимуществом (2:1) обыгрывал другой английский клуб «Манчестер Юнайтед» и также пропустил гол, забитый с участием руки: Скоулз как заправский волейболист направил мяч в сетку рукой после навеса с фланга. «зениту», в отличие от ЦСКА, повезло: арбитр не спал и игру рукой зафиксировал. Мяч засчитан не был, а Скоулзу предъявили красную карточку. Таким образом, только несомненный судейский фактор сыграл против ЦСКА и в пользу «зенита» в данном заочном споре. Итак, что же мы имеем? Нет ни одного трофея, который «зенит» выиграл бы раньше, чем ЦСКА. Нет ни одного достижения, которого «Газпром» достиг бы быстрее.
    Columb
    Columb
    04 марта в 11:05
    Зенит сейчас самый сильный клуб в стране, никаких проблем.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Ангел неБесГрешен
    04 марта в 10:32, ред.
    ЗАЧЕМ? Для тех кто далёк от футбола!
    Кубок России это ТРОФЕЙ.
    У ЦСКА -7 Кубков России.
    У Зенита -3 Кубка России.
    Попробуй догони.

    Зенит все время пытается догнать ЦСКА

    1) Чемпионом России ЦСКА впервые стал в 2003 году, «зенит» – только в 2007 (4 года спустя);
    2) Чемпионом России дважды подряд ЦСКА стал после побед в сезонах 2005 и 2006, «зенит» – после побед в сезонах 2010 и 2011/2012 (5 с половиной лет спустя);
    3) Других российских трофеев – Кубков и Суперкубков – у ЦСКА до сих пор значительно больше, чем у «зенита»
    4) В 2005 году ЦСКА золотыми буквами вписал свое имя в историю, первым среди всех клубов постсоветского пространства выиграв Кубок УЕФА; «зенит» повторил этот результат в 2008 (3 года спустя); И то он стал с большим душком после откровений Хагена.
    5) В евросезоне 2009/2010 ЦСКА впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов, «зенит» добился того же в евросезоне 2011/2012 (2 года спустя);
    6) Весной 2010 года ЦСКА первым из всех российских клубов преодолел первую стадию плей-офф Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал; «зенит» до сих пор лишь мечтает о том же (весной 2012 года он не использовал шанс выйти в четвертьфинал, уступив «Бенфике»);
    7) Единственный титул, имеющийся в регалиях «зенита» и отсутствующий у ЦСКА, – это титул победителя Суперкубка Европы. Интересно, однако, что в августе 2005-го ЦСКА в самой концовке матча обыгрывал «Ливерпуль» 1:0 и лишь чудовищная ошибка судьи, не заметившего, как Дж. Сиссе подыграл себе рукой, прежде чем отправить мяч в ворота Акинфеева, не позволила армейцам довести игру до победы. В августе же 2008-го «зенит» также с минимальным преимуществом (2:1) обыгрывал другой английский клуб «Манчестер Юнайтед» и также пропустил гол, забитый с участием руки: Скоулз как заправский волейболист направил мяч в сетку рукой после навеса с фланга. «зениту», в отличие от ЦСКА, повезло: арбитр не спал и игру рукой зафиксировал. Мяч засчитан не был, а Скоулзу предъявили красную карточку. Таким образом, только несомненный судейский фактор сыграл против ЦСКА и в пользу «зенита» в данном заочном споре.



    Итак, что же мы имеем? Нет ни одного трофея, который «зенит» выиграл бы раньше, чем ЦСКА. Нет ни одного достижения, которого «Газпром» достиг бы быстрее.
    Zenit_84
    Zenit_84
    04 марта в 10:23
    Удачи Зениту!
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    04 марта в 10:20
    А в чем проблема? Вилкова в поле и будет бомжам счастье.
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 марта в 10:19
    Всё хотят захапать - хапуги.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 марта в 09:51, ред.
    У меня вопрос -ЗАЧЕМ? Зачем Зениту или кому-нить из пятёрки брать этот кубок?
    Чтобы Уфа или Арсенал с 6-го места пару матчей в отборе ЛЕ прос ралли?
    Пусть берут условные Урал или тот же Арсенал, но зато играют в группе ЛЕ, 6 МАТЧЕЙ МИНИМУМ...
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    04 марта в 09:46
    Зенит самый сильный клуб, он и победит.
    mihaluch
    mihaluch
    04 марта в 09:16
    "Зенит" несомненно будет бороться за кубок, иначе они не почувствуют себя суперклубом.
    beefs
    beefs
    04 марта в 09:15
    Ну да, хоть что то охватить...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 марта в 08:56
    А остальным командам не "нужно быть крайне сконцентрированными"...??
    И все кроме Зенита весной "играют на международной арене" ?? ))
    Garrincha58
    Garrincha58
    04 марта в 08:54
    фигли мигли им пройти дальше в Грозном их поход за кубком и остановится
    LOpp
    LOpp
    04 марта в 08:49, ред.
    Естественно. Зенит ради кубка России пожертвовал лигой чемпионов
    STVA 1
    STVA 1
    04 марта в 08:31
    Иногда улыбают эти эксперты. Конечно Зенит способен бороться и за кубок, и за чемпионство. Да и из группы в ЛЧ обязан выходить. А вот с этим проблемы.
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