Гершкович: «„Зенит“ хочет победить в Кубке России»

Председатель правления объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассуждает о предстоящем матче «Зенита» против «Ахмата» в Кубке России.

«Зениту» по силам бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Кубке России. Этой весной команда не играет на международной арене. Уверен, желания выиграть Кубок у них будет не меньше, чем победить в чемпионате. Питерцам нужно быть крайне сконцентрированными, потому что любая их осечка станет для конкурентов дополнительной мотивацией.