Рахимов: «С такими соперниками России грозит повышение в Лиге Наций»

Экс-наставник «Локомотива» и «Ахмата» прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для сборной России. Соперниками россиян по группе стали Сербия, Турция и Венгрия.

Грозит ли нам с такими соперниками повышение в Лиге Наций? Даже очень грозит. Конечно, мы можем выиграть эту группу.

У венгров появились несколько хороших молодых игроков, сборная чуть прибавила. Но сборная России имеет преимущество над ними по уровню игры, даже с учётом появления у них этих игроков. Самым опасным соперником для России по группе в эмоциональном плане являются турки. Сербы имеют классных футболистов, но им очень трудно объединиться в одно целое, у них многие игроки тянут канат на себя.