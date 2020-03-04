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Рахимов: «С такими соперниками России грозит повышение в Лиге Наций»

04 марта 2020, 03:08

Экс-наставник «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Наций для сборной России. Соперниками россиян по группе стали Сербия, Турция и Венгрия.

Грозит ли нам с такими соперниками повышение в Лиге Наций? Даже очень грозит. Конечно, мы можем выиграть эту группу.

У венгров появились несколько хороших молодых игроков, сборная чуть прибавила. Но сборная России имеет преимущество над ними по уровню игры, даже с учётом появления у них этих игроков. Самым опасным соперником для России по группе в эмоциональном плане являются турки. Сербы имеют классных футболистов, но им очень трудно объединиться в одно целое, у них многие игроки тянут канат на себя.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 марта в 14:44
Повышение в Лиге Наций грозит России кучей крупных попадосов в следующем розыгрыше.
Caniggia
Caniggia
04 марта в 09:59
Это Рахимов пошутил так.
Columb
Columb
04 марта в 09:54
Хорошо, если третье место займут.
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 06:29
Хотелось бы.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:09
Это желание Рахимова.
mortid
mortid
04 марта в 05:10
Опять недооценивают соперников, я струя, голой жопой на ежа. Время покажет, кто кому будет грозить.
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