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Федун: «Все билеты на игру с ЦСКА проданы»

04 марта 2020, 02:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА ожидается аншлаг.

У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждём 45 тыс., а может, даже 46 тыс. болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра.

Ранее мыслями о дерби со «Спартаком» поделился президент ЦСКА Евгений Гинер.

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Все комментарии
makkie
makkie
04 марта в 09:58
И это посреди рабочей недели!
Отлично, ждём хорошего футбола без судейских ошибок.

По традиции - шансы 50/50, а в последнее время заметил, кто лучше в первом тайме, тот в итоге проигрывает дерби - вначале Спартак, а осенью цска :)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 09:53
    bankirr
    bankirr
    04 марта в 09:49
    Говорить о честном судействе в этом матче просто не корректно. Спартак все равно победит.
    ДСА
    ДСА
    04 марта в 09:17
    Интересный матч ожидается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 марта в 09:09
    Удачи московским в баттле за право сыграть с Зенитом в Суперкубке !!!

    Кандидатура Сергея Иванова конечно сомнительна в выборе на это кубковое дерби...
    Парень 2,5 года Спартак не судил до 2019-го (из-за того что не умеет Спартак судить)))....
    Да и с армейцами у него как то не прёт....то Тюмень в 2018-м победит их по пенальти....то Влашича удалит в Краснодаре....))

    Короче...пусть Иванов будет самым незаметным на поле...и даст всем посмотреть футбол...
    Если не ошибаюсь...в Кубке Спартак и ЦСКА не встречались 9 лет....
    Куражной игры...обилия голов...и честного судейства !!!
    Армейская душа
    Армейская душа
    04 марта в 09:06
    Ещё бы - ЦСКА играет
    LOpp
    LOpp
    04 марта в 08:51
    Хорошего матча!
    Пусть победит сильнейший.
    stavr74
    stavr74
    04 марта в 08:38
    Надеюсь будет не только хорошая игра, но и хороший результат.
    ВПЕРЁД СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SHMEL
    SHMEL
    04 марта в 07:14
    Это будет хорошая охота.
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 марта в 06:51
    хорошей игры))) пусть победит сильнейший!!
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    04 марта в 06:31
    Должны на классе обыгрывать коней!
    Игоорь держись,мы к тебе идеи)))
    ABir
    ABir
    04 марта в 05:54
    Это будет любопытнейший матч с непредсказуемым исходом
    Igo0rek
    Igo0rek
    04 марта в 05:50
    Взял тоже билетик, на самый топовый матч России.
    Parma1972
    Parma1972
    04 марта в 05:31
    Пусть победит сильнейший
    mortid
    mortid
    04 марта в 05:13
    Должна быть славная битва. А заодно посмотрим, кто есть тренеришка :D
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 марта в 04:43
    Федун снова бабло считает.
    Sunny.
    Sunny.
    04 марта в 03:17
    Надеюсь дранник хоть тут не нахимичит
    ziborock
    ziborock ответил Jeck Denielse
    04 марта в 03:11
    Ни чего себе...армейцы расщедрились...молодцы...порадовали Федуна...)) Ждём-с...ЦСКА в полуфинале...
    А вы уже у Ахмата выиграли?!))) В Грозном вам судейки побоятся подсуживать и ВАР как надо работать будет, там Рамзан пару раз в микрофон рявкнет и все!)))
    Кстати, сколько там Питерских в Грозном ожидается, или вы дальше своей арены не летаете?!)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 марта в 03:05, ред.
    Ни чего себе...армейцы расщедрились...молодцы...порадовали Федуна...))
    Ждём-с...ЦСКА в полуфинале...
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
    04 марта в 02:54
    Посмотрим что ЦСКА после Урала может предложить получше, и был ли разовый матч у Тедеско в неплохой форме
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