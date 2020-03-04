Федун: «Все билеты на игру с ЦСКА проданы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА ожидается аншлаг.

У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждём 45 тыс., а может, даже 46 тыс. болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра.