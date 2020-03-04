Федун: «Все билеты на игру с ЦСКА проданы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА ожидается аншлаг.
У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждём 45 тыс., а может, даже 46 тыс. болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра.
Ранее мыслями о дерби со «Спартаком» поделился президент ЦСКА Евгений Гинер.
Кандидатура Сергея Иванова конечно сомнительна в выборе на это кубковое дерби...
Парень 2,5 года Спартак не судил до 2019-го (из-за того что не умеет Спартак судить)))....
Да и с армейцами у него как то не прёт....то Тюмень в 2018-м победит их по пенальти....то Влашича удалит в Краснодаре....))
Короче...пусть Иванов будет самым незаметным на поле...и даст всем посмотреть футбол...
Если не ошибаюсь...в Кубке Спартак и ЦСКА не встречались 9 лет....
Куражной игры...обилия голов...и честного судейства !!!
Кандидатура Сергея Иванова конечно сомнительна в выборе на это кубковое дерби...
Парень 2,5 года Спартак не судил до 2019-го (из-за того что не умеет Спартак судить)))....
Да и с армейцами у него как то не прёт....то Тюмень в 2018-м победит их по пенальти....то Влашича удалит в Краснодаре....))
Короче...пусть Иванов будет самым незаметным на поле...и даст всем посмотреть футбол...
Если не ошибаюсь...в Кубке Спартак и ЦСКА не встречались 9 лет....
Куражной игры...обилия голов...и честного судейства !!!