Паратичи: «Немного грустно играть в футбол в таких условиях»

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в беседе со Sky Sport Italia высказался об условиях проведения матча 26-го тура Серии А против «Интера». Встреча проходит на стадионе «старой синьоры» без болельщиков. Решение провести поединок за закрытыми дверями приняли из-за распространения коронавируса в Италии.
Немного странно и немного грустно играть в футбол в таких условиях. Это грустно для болельщиков и для игроков, поскольку такого события, как это, они ждут всю неделю, чтобы насладиться им. Всё это немного грустно.