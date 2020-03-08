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Паратичи: «Немного грустно играть в футбол в таких условиях»

вчера, 23:10
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Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в беседе со Sky Sport Italia высказался об условиях проведения матча 26-го тура Серии А против «Интера». Встреча проходит на стадионе «старой синьоры» без болельщиков. Решение провести поединок за закрытыми дверями приняли из-за распространения коронавируса в Италии.

Немного странно и немного грустно играть в футбол в таких условиях. Это грустно для болельщиков и для игроков, поскольку такого события, как это, они ждут всю неделю, чтобы насладиться им. Всё это немного грустно.  

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galem72
galem72
сегодня в 11:21
Бить картон в любых условиях приятно!
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