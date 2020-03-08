Паратичи: «Немного грустно играть в футбол в таких условиях»

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вчера, 23:10

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в беседе со Sky Sport Italia высказался об условиях проведения матча 26-го тура Серии А против «Интера». Встреча проходит на стадионе «старой синьоры» без болельщиков. Решение провести поединок за закрытыми дверями приняли из-за распространения коронавируса в Италии.