Месси обогнал Роналду по количеству голов в топ-5 лигах

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 27-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».
Футболист стал лучшим бомбардиром за всю историю топ-5 европейских лиг (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). В активе аргентинца 438 голов в 474 матчах.
На втором месте располагается нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (437 голов в 540 матчах в топ-5 лигах).
Когда это Роналду успел стать лучшим бомбардиром в серии А?
По моему в прошлом сезоне лучшим был 40летний Кварьярелла.. а сейчас вроде Иммобиле идет первым, хотя в конце все может поменяться.
Также не стоит мне рассказывать про то, какие непроходимые защитники в Италии)) вон Аталанта в каждой игре по 6-7 мячей кладет.
Уровень серии А я увидел, когда молодежь и запасные Барселоны в чистую вынесли на тот момент лидера в гостях. На всякий случай напомню тебе, это был Интер.
Когда это Роналду успел стать лучшим бомбардиром в серии А?
По моему в прошлом сезоне лучшим был 40летний Кварьярелла.. а сейчас вроде Иммобиле идет первым, хотя в конце все может поменяться.
Также не стоит мне рассказывать про то, какие непроходимые защитники в Италии)) вон Аталанта в каждой игре по 6-7 мячей кладет.
Уровень серии А я увидел, когда молодежь и запасные Барселоны в чистую вынесли на тот момент лидера в гостях. На всякий случай напомню тебе, это был Интер.
Почитай, чтО этот пользователь о Ювентусе пишет =))))
Почитай, чтО этот пользователь о Ювентусе пишет =))))
Бавария действующий чемпион Германии,в прошлом году брала кубок страны,а 7 лет назад выигрывали ЛЧ.Какой ещё кубок заждалась Бавария?
Бавария действующий чемпион Германии,в прошлом году брала кубок страны,а 7 лет назад выигрывали ЛЧ.Какой ещё кубок заждалась Бавария?
А Рон играл в АПЛ,в Ла Лиге и теперь сирии А,и везде становился лучшим бомбардиром.
Так что нет смысла сравнивать того,кто всю карьеру играл на одном месте и другого который поиграл в разных чемпах
А Рон играл в АПЛ,в Ла Лиге и теперь сирии А,и везде становился лучшим бомбардиром.
Так что нет смысла сравнивать того,кто всю карьеру играл на одном месте и другого который поиграл в разных чемпах
Так что барсуки рекорд вашего ложкоеда полный абсурд притянутый за уши.
Так что барсуки рекорд вашего ложкоеда полный абсурд притянутый за уши.
притом что у Роналду 100 голов с пенальти и еще 120 - головой, тупое замыкание
притом что у Роналду 100 голов с пенальти и еще 120 - головой, тупое замыкание