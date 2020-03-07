Месси обогнал Роналду по количеству голов в топ-5 лигах

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вчера, 23:22

Форвард «Барселоны» отличился в матче 27-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

Футболист стал лучшим бомбардиром за всю историю топ-5 европейских лиг (Ла Лига, АПЛ , Бундеслига, Серия А, Лига 1). В активе аргентинца 438 голов в 474 матчах.

На втором месте располагается нападающий «Ювентуса» (437 голов в 540 матчах в топ-5 лигах).