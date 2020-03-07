ГлавнаяНовости

Месси обогнал Роналду по количеству голов в топ-5 лигах

вчера, 23:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 27-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

Футболист стал лучшим бомбардиром за всю историю топ-5 европейских лиг (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). В активе аргентинца 438 голов в 474 матчах.

На втором месте располагается нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (437 голов в 540 матчах в топ-5 лигах).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноМесси забил 55-й гол с пенальти в Примере
Сегодня, 00:09 Комментарии6
ОфициальноАлли забил 50-й гол за «Тоттенхэм» в АПЛ
Вчера, 22:56 Комментарии2
Хаверц стал самым молодым автором 30 голов в истории Бундеслиги
Вчера, 21:02 ФотоКомментарии7
Салах установил рекорд «Ливерпуля» по голам в первых 100 играх АПЛ
Вчера, 18:47 ФотоКомментарии3
Мане стал четвертым африканцем, забившим 80 голов в АПЛ
Вчера, 18:34 Комментарии1
«Ливерпуль» выиграл 22 домашние встречи подряд в АПЛ
Вчера, 18:06 ФотоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 03:14
А Рон играл в АПЛ,в Ла Лиге и теперь сирии А,и везде становился лучшим бомбардиром.


Когда это Роналду успел стать лучшим бомбардиром в серии А?
По моему в прошлом сезоне лучшим был 40летний Кварьярелла.. а сейчас вроде Иммобиле идет первым, хотя в конце все может поменяться.
Также не стоит мне рассказывать про то, какие непроходимые защитники в Италии)) вон Аталанта в каждой игре по 6-7 мячей кладет.
Уровень серии А я увидел, когда молодежь и запасные Барселоны в чистую вынесли на тот момент лидера в гостях. На всякий случай напомню тебе, это был Интер.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 02:41
Месси супер! Тем более он преданный одному клубу и порвавший ворота всех топ клубов мира
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 01:32
80% голов и голевых месси - с барселоной и только на камп ноу. не понимаю, о чём тут речь вообще идёт
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 01:26
И кого-то ещё интересуют эти два гостя из прошлого?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил мангo
сегодня в 01:24
Тебе не надоело интриги плести?

Почитай, чтО этот пользователь о Ювентусе пишет =))))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 01:04
просто какая-то жека
Жека10
Жека10 ответил Бутер Бродский
сегодня в 01:01
Как же ты зол из-за того, что Месси обогнал твою Кристину, которая шныряется по топ-клубам в поисках вызовов (например, взять чемпионство с джувкой - вот так настоящий вызов! Осталось лишь в Баварию перейти, а то они там заждались без кубка, ждут своего героя какой уже год), и на которую точно так же играют все напарники, но у нее даже с ними не очень получается. Месси забил больше, проведя на 76 матчей меньше. Даже ассисты не будем брать, чисто голы. Вопрос давно уже закрыт. Сравнивайте роналду с Кавани, Жиру, Ляказеттом - вот его уровень
твой гном только и играл за Барсучину,а в других командах был бы обычным гномом и никто бы на него большого внимания не обращал
Жека10
Жека10 ответил Бутер Бродский
сегодня в 01:00
Как же ты зол из-за того, что Месси обогнал твою Кристину, которая шныряется по топ-клубам в поисках вызовов (например, взять чемпионство с джувкой - вот так настоящий вызов! Осталось лишь в Баварию перейти, а то они там заждались без кубка, ждут своего героя какой уже год), и на которую точно так же играют все напарники, но у нее даже с ними не очень получается. Месси забил больше, проведя на 76 матчей меньше. Даже ассисты не будем брать, чисто голы. Вопрос давно уже закрыт. Сравнивайте роналду с Кавани, Жиру, Ляказеттом - вот его уровень
что за бред ты несёшь?
Бавария действующий чемпион Германии,в прошлом году брала кубок страны,а 7 лет назад выигрывали ЛЧ.Какой ещё кубок заждалась Бавария?
Бутер Бродский
Бутер Бродский ответил feris1
сегодня в 00:56
Гномяра забивал играя в барселонке в одной домашней Ла Лиге,где на него играет вся команда. Так что барсуки рекорд вашего ложкоеда полный абсурд притянутый за уши.
Как же ты зол из-за того, что Месси обогнал твою Кристину, которая шныряется по топ-клубам в поисках вызовов (например, взять чемпионство с джувкой - вот так настоящий вызов! Осталось лишь в Баварию перейти, а то они там заждались без кубка, ждут своего героя какой уже год), и на которую точно так же играют все напарники, но у нее даже с ними не очень получается. Месси забил больше, проведя на 76 матчей меньше. Даже ассисты не будем брать, чисто голы. Вопрос давно уже закрыт. Сравнивайте роналду с Кавани, Жиру, Ляказеттом - вот его уровень
Жека10
Жека10
сегодня в 00:56
ну все прекрасно знают,что Месси в своей сборной был деревом(вроде бы уже не выступает больше за Аргентину).Да и играл только в Барсучине,где на него играет вся команда.
А Рон играл в АПЛ,в Ла Лиге и теперь сирии А,и везде становился лучшим бомбардиром.

Так что нет смысла сравнивать того,кто всю карьеру играл на одном месте и другого который поиграл в разных чемпах
feris1
feris1
сегодня в 00:48
Гномяра забивал играя в барселонке в одной домашней Ла Лиге,где на него играет вся команда.
Так что барсуки рекорд вашего ложкоеда полный абсурд притянутый за уши.
мангo
мангo
сегодня в 00:36
ахахахах на неделю бомбежка обеспечена))
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 00:06
Абсолютно лучший, что доказывают многочисленные рекорды, которые не побьются еще десятки лет, а то и больше.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:06, ред.
хотя мяссо и играл только в ла лиге, вот по этому гному и дают ЗМ!! а именно: НИ ЗА ЧТО!!!
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 00:03, ред.
Это конец для гелевого и его фанатиков). Представляю как у него забомбило, когда младше на 2 года Месси идет в отрыв уже даже по голам, причем сыграя на такое количество матчей меньше.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:02
Поздравляю!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:58
Пусть попробует поиграть в Апл, Серии А или Бундеслиге. Тогда поговорим! А колотить покеры Эйбарам да Осасунам много ума не надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:58
Полузащитник обошел нападающего - это круто!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:55
Богатый гомосексуалист(эти слова самого Роналду) сыграл почти 80 матчей больше. .....и больше 100 с пенки.Тага Дага знает
explay-
explay-
вчера в 23:54
Скоро уйдёт в отрыв, очевидно что Месси победит в этой гонке бомбардиров.
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 23:49
Месси не играет чистого напа и все равно ему понадобилось на 70 матчей меньше, чем Роналду...


притом что у Роналду 100 голов с пенальти и еще 120 - головой, тупое замыкание
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 23:45, ред.
Все рекорды начали считать с того момента как эти пupдyны стали оппонентами, а до них всем было покуй на эти 46 рекорды
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:45
    LOpp
    LOpp
    вчера в 23:37
    Я так понимаю, этот подсчет до Месси и Роналду ни кто не вел?
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответил h8you
    вчера в 23:32
    ну гном только в ла-лиге забивал
    Ла Лига входит в ТОП 5?
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответил Drakulа
    вчера в 23:31
    Как фродо и умеет,с пенки!)))))) Еще и Роналду 2 тура не играет,дает фору каталонской страшной барби!)))))))
    Интересно, сколько пенок у Роналду в этом сезоне?)))
    h8you
    h8you
    вчера в 23:31
    ну гном только в ла-лиге забивал
    Drakulа
    Drakulа
    вчера в 23:23
    Как фродо и умеет,с пенки!)))))) Еще и Роналду 2 тура не играет,дает фору каталонской страшной барби!)))))))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100