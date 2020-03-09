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Флик: «„Аугсбург“ играл очень хорошо»

сегодня, 11:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханси Флик прокомментировал победу над «Аугсбургом» в матче 25-го тура Бундеслиги.

Мы знали, что это будет тяжелая игра. Особенно четко это было видно в первом тайме. «Аугсбург» играл очень хорошо. Они располагались именно так, как мы ожидали, достаточно глубоко, стараясь оказывать на нас давление и закрывая свободные зоны. Нам не хватало скорости и движения, это было не то, к чему я привык в исполнении своей команды. Мы сделали счет 1:0, но затем упустили ряд возможностей сделать его 2:0 и решить вопрос. То, что в итоге мы сделали его 2:0, принесло нам определенное облегчение. В итоге мы взяли три очка — это именно то, чего мы хотели.

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