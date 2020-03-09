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МакТоминэй: «Победа в дерби должна придать МЮ уверенности»

сегодня, 10:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй поделился мнением о победе в дерби над «Ман Сити»:

Это очень приятный момент. Хочу отдать должное всем игрокам. Нам было тяжело в первые 20 минут, но мы должны были продолжать работать. Эта победа должна придать нам уверенности.

Забить гол при своих болельщиках в такой ситуации является прекрасным чувством. Однако нам не нужно слишком увлекаться, потому что необходимо продолжать бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Ранее защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр поблагодарил болельщиков за поддержку в этом матче.

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КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 10:49
МЮ всегда был и будет лучшим клубом Англии, сложный период тоже закончится
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