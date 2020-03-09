МакТоминэй: «Победа в дерби должна придать МЮ уверенности»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о победе в дерби над «Ман Сити»:

Это очень приятный момент. Хочу отдать должное всем игрокам. Нам было тяжело в первые 20 минут, но мы должны были продолжать работать. Эта победа должна придать нам уверенности.

Забить гол при своих болельщиках в такой ситуации является прекрасным чувством. Однако нам не нужно слишком увлекаться, потому что необходимо продолжать бороться за попадание в Лигу чемпионов.