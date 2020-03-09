«Барселона» готова платить Месси 50 млн евро в год

Руководство «Барселоны» планирует предложить форварду команды Лионелю Месси новый контракт.
Планируется, что новый договор 32-летнего аргентинца с клубом будет рассчитан до лета 2023 года, а зарплата форварда составит 50 млн евро в год.
Руководство «Барселоны» планирует предложить форварду команды Лионелю Месси новый контракт.
Планируется, что новый договор 32-летнего аргентинца с клубом будет рассчитан до лета 2023 года, а зарплата форварда составит 50 млн евро в год.
Готовы платить бешенные бабки аргентинскому пешеходу которого через год вообще не будет видно.
Готовы платить бешенные бабки аргентинскому пешеходу которого через год вообще не будет видно.
Привыкнуть к новому тренеру время надо,сам по опыту знаю,когда привык к философию своего тренера а потом приходит другой и как будто с нуля начинается опять.
Привыкнуть к новому тренеру время надо,сам по опыту знаю,когда привык к философию своего тренера а потом приходит другой и как будто с нуля начинается опять.