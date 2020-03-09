ГлавнаяНовости

«Барселона» готова платить Месси 50 млн евро в год

09 марта 2020, 13:46

Руководство «Барселоны» планирует предложить форварду команды Лионелю Месси новый контракт.

Планируется, что новый договор 32-летнего аргентинца с клубом будет рассчитан до лета 2023 года, а зарплата форварда составит 50 млн евро в год.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» заключил контракт с Рангником 23 декабря
Сегодня, 11:51 Комментарии2
СлухиМюллер хочет продлить контракт с «Баварией»
Сегодня, 10:26 Комментарии0
«Ньюкасл» продлил контракт с Федерико Фернандесом
Вчера, 19:06 Комментарии0
«Барселона» не может договориться с тер Штегеном по новому контракту
Вчера, 17:10 Комментарии8
Официально18-летний защитник «Челси» продлил контракт с клубом
Вчера, 15:34 Комментарии1
Официально«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Чонгом
09 марта Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
калач
калач ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:17
Месси,когда увидел себя разбогатевшим стал буйным. Барса его вывела в люди а то мог остаться неизвестным низким гномом. Зачем столько требовать у родной команды,когды ты давно мульти миллионер,причина -совесть потерял.Лучше бы требовал,чтобы тер Штегену повысили зарплату,так как в сравнении с ним мизерь получает и чтобы деньги были в бюджете больше,чтобы купили Неймара,Вернера,двух еще грандов и для прикола Дзюбу. Лучший но бессовестный игрок.Бедный был простой был,смотрел его интервью.
если Тер Штегена не устраивает размер ЗП он может начать её выклянчивать, благо опыт есть и в Барселоне когда место в основе выклянчил и Браво выдавил и в сброной ноет постоянно чтоб Ноера убрали
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 05:52
Почитал комментарии, интересная получается картина: " Гном зажрался", "Потребовал такую зарплату, и ему ее дали", "Месси доит "Барселону", и т.п. И никто из критиков аргентинца не задается вопросом, почему руководство команды ГОТОВО платить ему такую зарплату, за какие такие заслуги ? Что вы, прямо как дети, честное слово, - вам что, необходимо разжевывать про азы футбола, менеджмента, спроса и предложения, популярности того или иного игрока, какую прибыль он приносит команде и т.д. ? Увольте от такой обязанности, господа.
Согласен. Проблема не того, кто берет, а того, кто дает.
Apokalipsys
Apokalipsys
09 марта в 21:47
9 лямов деревянных в день.... Шоб я так жил....
neomessi
neomessi
09 марта в 21:46
Да ну, бред!
Dudikoff
Dudikoff
09 марта в 20:59
Думается, перейди Месси сейчас в любой другой клуб, этот клуб поднял бы со старта лямов 300. Тут с другой стороны нужно смотреть.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
09 марта в 20:50
Пешеходы подорожали нынче ,но на футболках Барса бабки отобьёт,на островах Кука и на прочих мелких островах Океании ,до сих пор думают ,что Месси все ЛЧ подряд берёт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
09 марта в 20:33, ред.
Почитал комментарии, интересная получается картина: " Гном зажрался", "Потребовал такую зарплату, и ему ее дали", "Месси доит "Барселону", и т.п. И никто из критиков аргентинца не задается вопросом, почему руководство команды ГОТОВО платить ему такую зарплату, за какие такие заслуги ? Что вы, прямо как дети, честное слово, - вам что, необходимо разжевывать про азы футбола, менеджмента, спроса и предложения, популярности того или иного игрока, какую прибыль он приносит команде и т.д. ? Увольте от такой обязанности, господа.
Mi6
Mi6
09 марта в 19:45
Давно продать нужно и успокоиться
Игорь Волков
Игорь Волков
09 марта в 19:16
Жадный гном. Надо продлевать с ним контракт каждые пол года. Классно он разводит барселонский клуб.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
09 марта в 18:53
Капец, это же цена одного очень топового игрока!!! За фирменное хождение пешочком в 32 года и старше) Хотя Месси уважаю, как и Рона, но это слишком)
SuperGobb
SuperGobb ответил Тага Дага
09 марта в 18:44
Для срача.Информация вообще не соответствует действительности
Ну ты то владеешь более достоверной информацией. Аха-ха)
SuperGobb
SuperGobb ответил ALBA BARCELONA 21
09 марта в 18:43
Мне кажется Пике и Месси уважают Пепа но не уверен,так как Месси не пригласил его на свою свадьбу.Может ты прав.Еще мне кажется,что Сетьен отличный тренер,пришел в кризисе,когда многие испугались,он еще покажет себя в этом сезоне. Привыкнуть к новому тренеру время надо,сам по опыту знаю,когда привык к философию своего тренера а потом приходит другой и как будто с нуля начинается опять.
    FERIS
    FERIS
    09 марта в 18:23, ред.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      09 марта в 18:16
      Да что вы говорите) Да, Месси доит Барселону по полной программе! Он такой один на всем белом свете.
      Стеллс
      Стеллс
      09 марта в 18:09
      Так тут утверждали,что он сейчас 100 получает.На понижение пошёл?
      Директор американской фирмы Transceptor Technology
      Директор американской фирмы Transceptor Technology
      09 марта в 18:07
      Бедный!!! Как же теперь на эти гроши жить? Этого только и хватит, что на чипсы с сигаретами.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил Бакланский рубеж
      09 марта в 18:04
      Думаю уже не покажет. Нужен тренер, который поставит на место зажравшихся пенсионеров и заставит пахать на поле. Казалось, что у Сетьена получилось, но только на одну игру.
      У Сетьена нет имени,как Клопп,Пеп итд,из за этого такие,как Месси,Пике и другие,которые брали ЛЧ итд не хотят считаться с тренером без трофеев,и заставить тоже невозможно.Но Гвардиола хоть был молодой начинающий тренер,прогнал Деку,Ибру,Это о,Роналдиньо оптом,потому,что Президент был мудрый и честный а преступник Бартомеу не дасть этого сделать,Сетьен мужик жесткий,он прогнал бы даже Месси,если тот игнорировал бы его открыто.
      League1
      League1
      09 марта в 17:37
      Чтоб она обанкротилась окончательно.
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      09 марта в 17:36
      Вот закончат карьеру Месси, Пике, Бускетс и Бармалей, придет Пепа (а идти ему уже некуда, разве что в Ювентус) и построит новую команду. ЛЧ может и не возьмут, но Реалу будет очень больно.
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж ответил ALBA BARCELONA 21
      09 марта в 17:34
      Мне кажется Пике и Месси уважают Пепа но не уверен,так как Месси не пригласил его на свою свадьбу.Может ты прав.Еще мне кажется,что Сетьен отличный тренер,пришел в кризисе,когда многие испугались,он еще покажет себя в этом сезоне. Привыкнуть к новому тренеру время надо,сам по опыту знаю,когда привык к философию своего тренера а потом приходит другой и как будто с нуля начинается опять.
      Думаю уже не покажет. Нужен тренер, который поставит на место зажравшихся пенсионеров и заставит пахать на поле. Казалось, что у Сетьена получилось, но только на одну игру.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил Gelious
      09 марта в 17:25
      Я думаю, и пока Месси с Пике этим.. Пеп не приемлет, кода в команде может кто-то ослушаться его. А тут и президент мутный, и игроки свою линию гнуть любят. Так некоторые игроки еще и святые для поклонников клуба. В общем, Пепа если и ждать, то после завершения карьеры игроков и выборов президента. Хотя это было б, конечно, интересно вновь взглянуть на него в Испании.
      Мне кажется Пике и Месси уважают Пепа но не уверен,так как Месси не пригласил его на свою свадьбу.Может ты прав.Еще мне кажется,что Сетьен отличный тренер,пришел в кризисе,когда многие испугались,он еще покажет себя в этом сезоне.
      Привыкнуть к новому тренеру время надо,сам по опыту знаю,когда привык к философию своего тренера а потом приходит другой и как будто с нуля начинается опять.
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      09 марта в 17:25
      Кретины.
      ilyafrom
      ilyafrom ответил Gelious
      09 марта в 17:19
      Как будто он кого-то спрашивал, готовы ли там ему платить. Просто потребовал и все. Как-никак священная корова.
      Святая корова
      Gelious
      Gelious ответил ALBA BARCELONA 21
      09 марта в 17:16
      Пеп не придет пока у руля президент мощенник.
      Я думаю, и пока Месси с Пике этим.. Пеп не приемлет, кода в команде может кто-то ослушаться его. А тут и президент мутный, и игроки свою линию гнуть любят. Так некоторые игроки еще и святые для поклонников клуба. В общем, Пепа если и ждать, то после завершения карьеры игроков и выборов президента. Хотя это было б, конечно, интересно вновь взглянуть на него в Испании.
      Gelious
      Gelious
      09 марта в 17:13
      Как будто он кого-то спрашивал, готовы ли там ему платить. Просто потребовал и все. Как-никак священная корова.
      Тага Дага
      Тага Дага
      09 марта в 17:12
      Для срача.Информация вообще не соответствует действительности
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      09 марта в 17:08, ред.
      Мдаа. Надо строить новую команду. Как будто бармалей откупается :)
      Pervomaez
      Pervomaez
      09 марта в 16:58
      Та платите все 100лямов этом пешеходу, толку не будет
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил ilyafrom
      09 марта в 16:54
      На эти деньги лучше бы Гвардиолу пригласили
      Пеп не придет пока у руля президент мощенник.
      ilyafrom
      ilyafrom
      09 марта в 16:48
      На эти деньги лучше бы Гвардиолу пригласили
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100