«Спартак» — «Краснодар»: Ларссон выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Кутепов, Жиго, Ещенко, Бакаев, Джикия, Крал, Айртон, Понсе, Ларссон.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо Пантелеао, Сорокин, Рамирес, Черников, Олссон, Мануэл Фернандеш, Ари, Берг, Вандерсон.
Бакаев это хорошо!!!
Бакаев это хорошо!!!
Думалось, выйдет Соболев в старте. Посмотрим как Ларссон сыграет - в дерби себя отлично проявил, забив важный гол в концовке матча.
Надо пользоваться слабостью обороны Краснодара. Сорокин-Кайо - это неоптимальная связка, да к тому же не сыграны.
Ждём хорошего матча без судейских ошибок!
Думалось, выйдет Соболев в старте. Посмотрим как Ларссон сыграет - в дерби себя отлично проявил, забив важный гол в концовке матча.
Надо пользоваться слабостью обороны Краснодара. Сорокин-Кайо - это неоптимальная связка, да к тому же не сыграны.
Ждём хорошего матча без судейских ошибок!