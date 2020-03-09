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«Спартак» — «Краснодар»: Ларссон выйдет в стартовом составе хозяев

вчера, 15:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Кутепов, Жиго, Ещенко, Бакаев, Джикия, Крал, Айртон, Понсе, Ларссон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо Пантелеао, Сорокин, Рамирес, Черников, Олссон, Мануэл Фернандеш, Ари, Берг, Вандерсон.

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Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:21
Вперед Спартак!)
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
вчера в 16:21
Удачи КБ!
Бакаев это хорошо!!!
makkie
makkie
вчера в 16:16
Интересный состав!
Думалось, выйдет Соболев в старте. Посмотрим как Ларссон сыграет - в дерби себя отлично проявил, забив важный гол в концовке матча.
Надо пользоваться слабостью обороны Краснодара. Сорокин-Кайо - это неоптимальная связка, да к тому же не сыграны.

Ждём хорошего матча без судейских ошибок!
112910415
112910415
вчера в 16:12
Бакаев !
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