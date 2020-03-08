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«Локо» — «Ахмат»: Жемалетдинов и Жоау Мариу сыграют в группе атаки хозяев

сегодня, 18:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Объявлены стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер

«Ахмат»:  Городов, Ненахов, Семенов, Анхель, Богосавац, Глушаков, Харин, Исмаэл, Иванов, Понсе, Ильин

Напомним, что ранее «Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
сегодня в 19:07
Ахмату удачи!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 18:59
Удачи Локо
Shpundya .
Shpundya . ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:58
У "Локо" очень сильный состав... Ни еврокубков....ни Кубка... С Зенитом и Краснодаром уж не играть... ЛЧ реальна...
Наврят-ли, там за кулисами не порядок, Палыча что-ли сливают, Ахмат реально выиграть сегодня может
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:43
У "Локо" очень сильный состав...
Ни еврокубков....ни Кубка...
С Зенитом и Краснодаром уж не играть...
ЛЧ реальна...
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