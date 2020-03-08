«Локо» — «Ахмат»: Жемалетдинов и Жоау Мариу сыграют в группе атаки хозяев

Объявлены стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер
«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семенов, Анхель, Богосавац, Глушаков, Харин, Исмаэл, Иванов, Понсе, Ильин
Напомним, что ранее «Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура Премьер-Лиги.
Ни еврокубков....ни Кубка...
С Зенитом и Краснодаром уж не играть...
ЛЧ реальна...
Ни еврокубков....ни Кубка...
С Зенитом и Краснодаром уж не играть...
ЛЧ реальна...