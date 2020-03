Игра ЛЧ между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» состоится при болельщиках

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм» пройдет при болельщиках, несмотря на бушующую в Европе эпидемию коронавируса.

Англия не является страной из зоны риска, поэтому фанаты «шпор» смогут посетить встречу. Также отмечается, что принятые меры правительством Германии не распространяются на мероприятия под открытым небом.

