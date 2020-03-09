Игра ЛЧ между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» состоится при болельщиках

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм» пройдет при болельщиках, несмотря на бушующую в Европе эпидемию коронавируса.
Англия не является страной из зоны риска, поэтому фанаты «шпор» смогут посетить встречу. Также отмечается, что принятые меры правительством Германии не распространяются на мероприятия под открытым небом.
OFFICIAL 📰— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 9, 2020
Tomorrow's game vs. @SpursOfficial will go ahead as planned with fans allowed to attend.
🔴⚪ #DieRotenBullen #RBLSPURS pic.twitter.com/ULA9QDp4pL
На данный момент в Германии выявлен 1151 заболевший коронавирусом. В Великобритании сообщается о 280 случаях заболевания.
Напомним, что матч 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи» может пройти без зрителей.
Вот в чём вирус ! В распространении маразма !
Завтра выйдя из дому вы можете просто поскользнуться , упасть вусмерть .
Если уцелеете вас переедет большой грузовик на ближайшем перекрёстке .
Подует ветер и дерево в парке придавит вас с мгновенным исходом.
Вечером в подьезде вас будет поджидать гопник с огромной заточкой в руках--убийство с ограблением . Басмач, моджахед, талиб , ваххабит сговорившись подвзорвут вашу гранту прямо на выезде со двора .
На футболе вас окружат толпы китайских , вьетнамских , индийских , итальянских болельщиков Барсы, злобно задышат на вас всей таблицей Менделеева , а также десятками спецвирусов во главе с Коронным , с летальным исходом для вас .
Личный повар главного начальника отравит вас кислой капустой, а его же личный виолончелист сыграет вам отходную. Под этот шумок сам главный начальник исполнит мечту нашей и его жизни , доведёт курс доллара до круглой сладкой цифры - 100. И эти 100 -1 будут красиво сверкать над вашей -нашей могилой.
Не спите люди ! Маразм идёт !
Вот в чём вирус ! В распространении маразма !
Завтра выйдя из дому вы можете просто поскользнуться , упасть вусмерть .
Если уцелеете вас переедет большой грузовик на ближайшем перекрёстке .
Подует ветер и дерево в парке придавит вас с мгновенным исходом.
Вечером в подьезде вас будет поджидать гопник с огромной заточкой в руках--убийство с ограблением . Басмач, моджахед, талиб , ваххабит сговорившись подвзорвут вашу гранту прямо на выезде со двора .
На футболе вас окружат толпы китайских , вьетнамских , индийских , итальянских болельщиков Барсы, злобно задышат на вас всей таблицей Менделеева , а также десятками спецвирусов во главе с Коронным , с летальным исходом для вас .
Личный повар главного начальника отравит вас кислой капустой, а его же личный виолончелист сыграет вам отходную. Под этот шумок сам главный начальник исполнит мечту нашей и его жизни , доведёт курс доллара до круглой сладкой цифры - 100. И эти 100 -1 будут красиво сверкать над вашей -нашей могилой.
Не спите люди ! Маразм идёт !