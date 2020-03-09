ГлавнаяНовости

Рурское дерби между Дортмундом и «Шальке» может пройти без зрителей

сегодня, 13:05

Министр здравоохранения Северного Рейн-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн заявил, что нужно приостановить все массовые мероприятия в этом регионе:

Это практически приказ. Так и нужно поступить.

Таким образом, несколько матчей Бундеслиги могут пройти без зрителей. Среди них рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Возможно, что при пустых трибунах могут пройти встречи «Боруссия» Менхенгладбах — «Кельн», «Кельн» — «Майнц», «Фортуна» — «Падерборн».

Ранее стало известно, что ответная 1/8 игра Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской «Боруссией» может состояться без зрителей.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Журналистов не пустят на матч «Валенсия» — «Аталанта»
Сегодня, 15:40 Комментарии0
СлухиИгра ЛЧ ПСЖ — «Боруссия», вероятно, пройдет без зрителей
Сегодня, 10:58 Комментарии12
Мальта отказалась принять матч «Ювентус» — «Лион»
Вчера, 17:23 Комментарии14
Министр спорта Италии за минуту до матча призвал приостановить Серию А
Вчера, 14:51 Комментарии11
Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании
Вчера, 12:46 Комментарии3
Прокуратура Швейцарии начала проверять Инфантино
Вчера, 10:05 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:26
Лучше приостановить чемпионат.
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 13:19
Так не интересно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100