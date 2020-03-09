Рурское дерби между Дортмундом и «Шальке» может пройти без зрителей

1583748346

сегодня, 13:05

Министр здравоохранения Северного Рейн-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн заявил, что нужно приостановить все массовые мероприятия в этом регионе:

Это практически приказ. Так и нужно поступить.

Таким образом, несколько матчей Бундеслиги могут пройти без зрителей. Среди них рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Возможно, что при пустых трибунах могут пройти встречи «Боруссия» Менхенгладбах — «Кельн», «Кельн» — «Майнц», «Фортуна» — «Падерборн».

Ранее стало известно, что ответная 1/8 игра Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской «Боруссией» может состояться без зрителей.

Коронавирус и футбол