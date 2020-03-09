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Журналистов не пустят на матч «Валенсия» — «Аталанта»

вчера, 15:40
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта23:00 Не начался

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.

Также стало известно, что на матч не допустят представителей СМИ, кроме тех сотрудников, которые нужны для обеспечения телевизионной трансляции.

Тренировки перед встречей будут закрытыми, а также не будет пресс-конференций. Футболисты «Аталанты» живут в условиях постоянного санитарного контроля. Им рекомендовали не обниматься после забитых мячей.

На данный момент в Италии зарегистрировано 7375 случаев заболевания коронавирусом. В Испании сообщается о 979 заразившихся.

Коронавирус и футбол

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