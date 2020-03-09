Без права на ошибку

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вчера, 14:00

Дружные победы лидеров Эредивизие и другие события тура — в традиционном обзоре «Соккер.ру».

Чемпионат Голландии скоро выйдет на финишную прямую. Уже определилась четвёрка команд, которые разыграют самые лакомые куски. Дальше ошибаться нельзя. Кто споткнётся, рискует лишиться многого. Если не всего. Обостряется борьба и внизу. С двумя клубами, вылетающими напрямую, практически всё ясно, но до сих пор непонятно, кому придётся биться в переходных матчах.

«Алкмар» первым вступил в борьбу и относительно легко разобрался с «Ден Хааг» — 4:0. «Аисты» попытались нейтрализовать ударную тройку АЗ – Уссама Идрисси – Майрон Боаду – Кельвин Стенгс, и это им отчасти удалось. Никто из выше перечисленных игроков не смог отличиться. Но избежать разгрома клуб из Гааги не смог. Четыре безответных мяча побывали в воротах Люка Копманса. Два раза – один с пенальти, второй с игры, отличился капитан «Алкмара» Теун Купмейнерс, по одному точному удару нанесли Оуэн Вейндаль и Ферди Дрейф. «Алкмар» на несколько часов вышел в единоличные лидеры. Положение «аистов» становится всё более и более тяжёлым. Тают шансы на переходняки, ибо отставание от шестнадцатой команды Эре – «Фортуны» уже семь очков. Ничего не получается у Алана Пардью. Англичанин, наверное, пожалел о том, что связался с «Ден Хааг». Его миссия близка к провалу.

«Аякс» выходил на поле в Херенвене, уже зная о победе «Алкмара». Осечка амстердамцев могла стать катастрофической. Потеря лидерства удара бы по моральному состоянию «аяксидов». С вылетом из Лиги Европы можно смириться, равно как и неудачу в Кубке Нидерландов можно пережить. Но утрата лидерства стала бы куда более мощным ударом. Могла бы привести не только к низложению чемпиона. «Фейеноорд» не дремлет.

Но «Херенвен» в нынешнем полусонном состоянии, да ещё без травмированного вратаря Уорнера Хана, не смог устоять перед мобилизованным «Аяксом». Не забивавший с ноября Душан Тадич на этот раз положил два мяча в ворота фризов. Третий гол на счету Квинси Промеса. Хозяева усилиями Митчелла ван Бергена один гол отыграли и не позволили чемпиону одержать крупную победу. Всего-то. «Аякс» выиграл 3:1, что позволило ему догнать и чуточку обогнать «Алкмар». В Голландии сначала учитывают разницу мячей и только потом личные встречи. В составе гостей дебютировал 18-летний защитник Журрьен Мадуро. Молодой футболист очень старался и получил жёлтую карточку.

«Фейеноорд» не только одержал очередную победу, но и выключил из борьбы за прямую путёвку в Лигу Европы «Виллем II». Йенс Торнстра и Стевен Бергейс с пенальти обеспечили нужный результат. Дик Адвокат продолжил опыт с переводом Ригесиано Хапса в линию атаки. Бывший левый защитник на этот раз не забил, как и Роберт Боженик. Но приятно удивила оборона «Фейе», не позволившая нанести по воротам Джастина Бейлоу ни одного удара. Роттердамцы сохранили отставание от двух А в шесть очков. Многовато, но не безнадёжно.

ПСВ завершал программу тура в Гронингене. Было бы крайне неразумно не воспользоваться подарком «Фейеноорда», который обыграл соседа и конкурента эйндховенцев. В отсутствие травмированного Донуэлла Малена и проданного в «Тоттенхэм» Стевена Бергвейна роль лидера атак взял на себя защитник Дензел Думфрис, который забил уже седьмой мяч в сезоне. Вот и сейчас он отличился, и этот гол принёс брабантцам победу. ПСВ опережает на пять очков «Виллем», упрочив свои позиции на четвёртом месте. Можно побороться и за третье. Но ПСВ отстаёт от «Фейеноорда» на очко по набранным, а по потерянным – аж на четыре. С одной стороны, немного, даже по сравнению теми шестью очками, отделяющими роттердамцев от пары лидеров. Другое дело, что команда Дика Адвоката смотрится сейчас предпочтительней и убедительней всех.

Отвлечёмся от чемпионской гонки. Мощно выступил финалист Кубка Голландии «Утрехт», разгромивший «Спарту» 5:1. Барт Рамселар отгрузил спартанцам два мяча, второй лидер Симон Густафсон сделал голевую передачу. Команда Джона ван ден Брома приобрела три очка, которые ей пригодятся. Может, ещё придётся побороться за место в Лиге Европы, если с Кубком не срастётся.

«Витесс» тоже выиграл и имеет теперь 41 очко, как и «Утрехт». Правда, «орлы» были менее кровожадны. Ограничились одним голом в ворота «Твенте». В первом тайме получил повреждение и покинул поле Рихедли Базур. Однако это неприятность позволила появиться на поле Джей-Рою Гроту, который и забил победный мяч. «Твенте» выглядит неважно. И если бы не резвый старт, новичку Эредивизие пришлось бы вовсю бороться за выживание. Сейчас команда из Энсхеде тоже не гарантировала себе безопасности, но всё же ей могут позавидовать иные обитатели низов. «Ваалвейк» и «Ден Хааг», например. Зато перспектива сыграть переходные матчи для «Твенте» более чем реальна.

Отдалился от опасной черты «Эммен», обыгравший соседей из «Венло» с результатом 3:0. Соседями соперники по-прежнему остаются, однако между ними четыре очка. А ещё плюс шесть от шестнадцатого места. Главная борьба за непопадание в переходные матчи разгорается между «Фортуной» и «Зволле». Эти клубы также играли между собой. И «Фортуна» была ближе к домашней победе. Минуты не хватило. Уже в компенсированное время в ворота хозяев был назначен 11-метровый. Как ни старался Алексей Кошелев отбить удар Леннарта Ти, но немецкий нападающий не дрогнул. В итоге ничья 1:1. У обеих команд стало по 26 очков. Но «Фортуна» стоит ниже «Зволле» из-за разницы мячей. И того 11-метрового на исходе встречи в Ситтарде.

Обречённый на вылет «Ваалвейк» дал бой «Хераклесу», причём в Алмело. Сначала лучший бомбардир «Хераклеса» и всего чемпионата Сирьель Дессер не попал в ворота с 11-метровой отметки. Затем брабантцы забили два мяча в ворота хозяев. Но «Геракл» отыгрался до перерыва, а во втором тайме добавил ещё парочку. В итоге 4:2. «Ваалвейку» остаётся мечтать о переходном турнире. Но до спасительного в данном контексте шестнадцатого места целых одиннадцать очков.

В споре бомбардиров теперь два лидера – Стевен Бергейс догнал Сирьеля Дессера. У игроков «Фейенорда» и «Хераклеса» теперь по 15 голов. По 14 у Майрона Боаду («Алкмар») и Брайана Линссена («Витесс»). На мяч меньше забил одноклубник Боаду Уссама Идрисси. У Квинси Промеса («Аякс») и Тима Матавжа («Витесс») по 12.

27-й тур начнётся в пятницу матчем «Ден Хааг» — «Фортуна». Надо ли говорить о цене очков в этой встрече. В субботу «Аякс» ждёт в гости «Твенте». В Тилбурге сойдутся «Виллем II» с «Херенвеном». «Зволле» постарается порадовать свою публику победой над «Хераклесом». Жарко будет в матче «Утрехт» — «Витесс». В воскресенье «Алкмар» ждут в Венло, а «Эммен» — в Эйндховене. «Ваалвейк» постарается ухватиться за соломинку в игре с «Гронингеном». Завершится тур роттердамским дерби «Спарта» — «Фейеноорд».