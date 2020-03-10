Газизов: «Хотел бы поздравить Сашу Беленова с сотым матчем „на ноль“»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил вратаря российской команды с вхождением в клуб Льва Яшина.

Мы понимали, что нам предстоит играть без мяча и что матч будет тяжелым. Команда сыграла организованно, о чем их и просил тренерский штаб. Терпели, у нас был контратаки хорошего качества, были моменты и у «Зенита» — по моментам на ничью наиграли. Хотел бы поздравить Сашу Беленова с сотым матчем «на ноль», он вошел в клуб Льва Яшина.

Пусть Саша дальше устанавливает рекорды. Он один из лидеров команды, последний и надежный страж. Он опытный вратарь, надеюсь, что еще долго будет помогать нашей команде.