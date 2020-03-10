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Газизов: «Хотел бы поздравить Сашу Беленова с сотым матчем „на ноль“»

сегодня, 11:25

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил вратаря российской команды Александра Беленова с вхождением в клуб Льва Яшина.

Мы понимали, что нам предстоит играть без мяча и что матч будет тяжелым. Команда сыграла организованно, о чем их и просил тренерский штаб. Терпели, у нас был контратаки хорошего качества, были моменты и у «Зенита» — по моментам на ничью наиграли. Хотел бы поздравить Сашу Беленова с сотым матчем «на ноль», он вошел в клуб Льва Яшина.

Пусть Саша дальше устанавливает рекорды. Он один из лидеров команды, последний и надежный страж. Он опытный вратарь, надеюсь, что еще долго будет помогать нашей команде.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:44
Саня - молодец!!! Классный кипер!!!
Пусть улучшает свою статистику!!!
Попасть в клуб Яшина не каждому за карьеру удается!!!
Mangur
Mangur
сегодня в 12:28
Поздравления с достижением.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:07
Недооценённый вратарь а всякие Гилерме и Лунёвы почему то в сборной
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:54
молодец
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