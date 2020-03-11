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Иличич о своём покере: «Чем старше я становлюсь, тем лучше играю»

сегодня, 02:30
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич дал комментарий после выездной победы над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 32-летний словенец забил 4 гола в ворота хозяев, тем самым установив рекорд турнира.

Я фокусируюсь на своих действиях, а не на защитниках, которые находятся передо мной. Я вижу пространство и вбегаю туда.

Чем старше я становлюсь, тем лучше играю. Я получаю удовольствие и хочу продолжать в том же духе. Мы действительно наслаждаемся футболом. Жаль, что на матче не было болельщиков, но мы обязаны развлекать и заставлять праздновать тех, кто остался дома.

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