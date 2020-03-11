Иличич о своём покере: «Чем старше я становлюсь, тем лучше играю»

Форвард «Аталанты» дал комментарий после выездной победы над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 32-летний словенец забил 4 гола в ворота хозяев, тем самым установив рекорд турнира.

Я фокусируюсь на своих действиях, а не на защитниках, которые находятся передо мной. Я вижу пространство и вбегаю туда.

Чем старше я становлюсь, тем лучше играю. Я получаю удовольствие и хочу продолжать в том же духе. Мы действительно наслаждаемся футболом. Жаль, что на матче не было болельщиков, но мы обязаны развлекать и заставлять праздновать тех, кто остался дома.