Симеоне: «В ответном матче против „Ливерпуля“ нам точно придется несладко»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

В первом матче «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова.