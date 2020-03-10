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Симеоне: «В ответном матче против „Ливерпуля“ нам точно придется несладко»

вчера, 23:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

В первом матче «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа «Ливерпуль» преобразился и снова стал европейским грандом. Я на «Энфилде» никогда не был — ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей.

В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:32
Учитывая нынешний спад Ливерпуля, команда на зубах может вытащить этот матч. А может и легко! Все зависит от настроя . Банда Клоппе круче, и скорее всего пройдет дальше
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