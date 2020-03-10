Симеоне: «В ответном матче против „Ливерпуля“ нам точно придется несладко»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
В первом матче «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.
Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа «Ливерпуль» преобразился и снова стал европейским грандом. Я на «Энфилде» никогда не был — ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей.
В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова.