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Моуриньо: «Когда травмы чуть ли не в каждом матче – винить некого»

сегодня, 02:16
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Вчера я был настроен очень позитивно, и должен сохранять этот настрой всё время. Мы все верили в успех. Это тяжело, «Лейпциг» – очень сильная команда. Вот мы допустили первые ошибки, и они тут же забили, после чего игра стала очень трудной. Их физическое состояние на очень хорошем уровне. Очень резкая полузащита, очень быстрая атака.

Мы допустили ошибки. Ошибки, которые мы анализировали после предыдущих матчей. Иногда вы просто не можете сделать больше. Я не могу требовать от игроков большего.

Иногда трудные моменты помогают лучше подготовиться к будущему. Когда чуть ли не каждый матч заканчивается тяжёлыми травмами ваших игроков, винить некого. Такова хроника этого сезона. После первой травмы Уго Льориса травмы идут нон-стопом. Я не могу винить игроков, они отдали всё, что могли.

Несколько часов назад мы уже были готовы к матчу. Затем я обнаружил, что Санчес тоже не сможет сыграть. Эта ситуация тяжела для любого человека, и я не думаю, что кто-либо смог бы ей что-то противопоставить.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 07:33
Странно, что только травмы в отмазках... Теряет квалификацию Асопливый...)))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:26
Опять никто не виноват, опять оправдания и отмазки, - классический Моурьньо.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:51
Отфизручил своё и деградировал, как тренер!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 05:22
фарт у мау кончился)))
vastudio
vastudio
сегодня в 02:30
))))))
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