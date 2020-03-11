Моуриньо: «Когда травмы чуть ли не в каждом матче – винить некого»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Вчера я был настроен очень позитивно, и должен сохранять этот настрой всё время. Мы все верили в успех. Это тяжело, «Лейпциг» – очень сильная команда. Вот мы допустили первые ошибки, и они тут же забили, после чего игра стала очень трудной. Их физическое состояние на очень хорошем уровне. Очень резкая полузащита, очень быстрая атака.

Мы допустили ошибки. Ошибки, которые мы анализировали после предыдущих матчей. Иногда вы просто не можете сделать больше. Я не могу требовать от игроков большего.

Иногда трудные моменты помогают лучше подготовиться к будущему. Когда чуть ли не каждый матч заканчивается тяжёлыми травмами ваших игроков, винить некого. Такова хроника этого сезона. После первой травмы Уго Льориса травмы идут нон-стопом. Я не могу винить игроков, они отдали всё, что могли.

Несколько часов назад мы уже были готовы к матчу. Затем я обнаружил, что Санчес тоже не сможет сыграть. Эта ситуация тяжела для любого человека, и я не думаю, что кто-либо смог бы ей что-то противопоставить.