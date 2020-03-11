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Алли: «Мы должны извиниться перед болельщиками»

сегодня, 01:41
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал выездное поражение от «Лейпцига» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полное опустошение. Мы верили в успех перед матчем, но не выступили должным образом. Вылетать вот так – это очень разочаровывающе. Мы упустили слишком много шансов и были наказаны за это. Это выбивает из колеи.

Мы должны были сыграть по-зрелому, сражаться, но не сделали этого. Травмы не могут быть нашим оправданием. У нас по-прежнему есть качество на поле. Это «Тоттенхэм». 

Мы проигрывали борьбу за мяч. Мы ярко начали встречу, но эти пропущенные голы говорят о том, что наш психологический настрой должен был быть другим.

Мы должны принести извинения болельщикам, они заслуживали большего. Такие игры возвращают в реальность. Уверенность испарилась за считанные минуты. Мы в плохом положении, и только мы можем это изменить.

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