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Партей: «Сыграть против „Ливерпуля“ на „Энфилде“ — моя мечта»

вчера, 22:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 – первый матч).

Мы готовы к матчу на «Энфилде». Сыграть против этой команде на их стадионе – моя мечта. Надеюсь, этот момент запомнится мне в моей карьере. «Ливерпуль» – отличная команда. Нам нужно проявить сосредоточенность на 100%. Понимаем, что будет трудно.

Отсутствие фанатов из-за эпидемии коронавируса? Конечно, приятнее играть с болельщиками, но если стадион закроют и это поможет снизить риск, для нас это не имеет значения. Нам нужно думать о нашей работе. Решать организаторам, а не игрокам. Есть люди, которые о нас заботятся.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:42
Да все мечтают играть на Энфилде
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