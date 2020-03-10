Партей: «Сыграть против „Ливерпуля“ на „Энфилде“ — моя мечта»

Полузащитник «Атлетико» порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 – первый матч).

Мы готовы к матчу на «Энфилде». Сыграть против этой команде на их стадионе – моя мечта. Надеюсь, этот момент запомнится мне в моей карьере. «Ливерпуль» – отличная команда. Нам нужно проявить сосредоточенность на 100%. Понимаем, что будет трудно.

Отсутствие фанатов из-за эпидемии коронавируса? Конечно, приятнее играть с болельщиками, но если стадион закроют и это поможет снизить риск, для нас это не имеет значения. Нам нужно думать о нашей работе. Решать организаторам, а не игрокам. Есть люди, которые о нас заботятся.