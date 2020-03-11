Экс-игрок «Спартака» оформил хет-трик в матче Кубка Либертадорес

Бразильский «Палмейрас» одержал победу над парагвайским «Гуарани» в матче Кубка Либертадорес (3:1).
В составе бразильской команды все три гола забил экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано. У парагвайцев голом отметился Рауль Бобадилья.
Напомним, недавно экс-игрок ЦСКА Витиньо и принадлежащий «Спартаку» Педро Роша выиграли Суперкубок Южной Америки в составе «Фламенго».
Точнее и не скажешь..
Точнее и не скажешь..
Вопросы?
Вопросы?
Адриано - с хет-триком.....Педро Рошу с Титулом.....!!!!
Адриано - с хет-триком.....Педро Рошу с Титулом.....!!!!