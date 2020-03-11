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Экс-игрок «Спартака» оформил хет-трик в матче Кубка Либертадорес

11 марта 2020, 07:51

Бразильский «Палмейрас» одержал победу над парагвайским «Гуарани» в матче Кубка Либертадорес (3:1).

В составе бразильской команды все три гола забил экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано. У парагвайцев голом отметился Рауль Бобадилья

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Напомним, недавно экс-игрок ЦСКА Витиньо и принадлежащий «Спартаку» Педро Роша выиграли Суперкубок Южной Америки в составе «Фламенго».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
11 марта в 13:32
"Чемпион на минуточку.."..))))
Точнее и не скажешь..
makkie
makkie ответил Footbolista
11 марта в 10:18
Да это ему на юбилей Симоняна подарили...и бронзу и суперкубок и золото))...
А, точно, забыл...)
Footbolista
Footbolista ответил makkie
11 марта в 10:04
Да это ему на юбилей Симоняна подарили...и бронзу и суперкубок и золото))...
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
11 марта в 09:42
Понсе...Ларссоны тоже когда нибудь уйдут......и будут делать хет-трики и выигрывать Суперкубки... Адриано - с хет-триком.....Педро Рошу с Титулом.....!!!!
Адриано, на минуточку, чемпион и бронзовый призёр РПЛ, обладатель Суперкубка России.
Вопросы?
wingback
wingback
11 марта в 09:41
Свалил из пердивного хрюшатника и попёрло...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 марта в 09:03
Понсе...Ларссоны тоже когда нибудь уйдут......и будут делать хет-трики и выигрывать Суперкубки...
Адриано - с хет-триком.....Педро Рошу с Титулом.....!!!!
Ablom
Ablom
11 марта в 08:20
Свиньи только в спартаке не играют.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
11 марта в 08:18
Спартаковцы везде рулят,не то что лазурные в китае)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
11 марта в 07:59
Говорили же ему, что тapacoвка - проклятое место
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