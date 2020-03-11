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Федотов: «Вилков — человек Егорова»

11 марта 2020, 10:05

Бывший арбитр Игорь Федотов, который ранее работал экспертом в студии «Матч Премьер», ответил на вопрос о том, выгораживал ли бывший глава судейского комитета Александр Егоров «своих» судей.

Да, выгораживал. Кого именно? Вилков с Егоровым прожили восемь лет на сборах в одной комнате. Конечно, Вилков — человек Егорова, о чем можно говорить. Меня отстранили от судейства за какую-то ерунду. Следом играется матч «Енисей» — «Ахмат», из-за дуновения ветра мяч покатился с одиннадцатиметровой отметки, по нему ударили, забили гол в ворота «Ахмата». Это неправильно забитый гол, это переигровка. Но человек судит, работает. Мое личное мнение — это его [Егорова — прим.] человек. А я не его человек. Потому что со мной тяжело, меня сломать невозможно. Скорее всего, столкнулись характеры, сильные люди не уживаются.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
11 марта в 17:12
А Федотов человек Жени? )) Он с ним 10 лет прожил в одной спальне))))))
oFANATo
oFANATo
11 марта в 12:35
Вилков человек Егорова, Егоров человек Дюкова, вот вам и ответ почему у зенита отрыв в первой части сезона был в 10 очков.
Заполярный
Заполярный
11 марта в 12:31
А ЕГОРОВ ЧЕЙ ЧЕЛОВЕК?
МОЖНО ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ.
ДСА
ДСА
11 марта в 10:48
Человеческий фактор всегда имеет место быть.
VIPded
VIPded
11 марта в 10:38
Эксы всегда становятся такими разговорчивыми...)))
112910415
112910415
11 марта в 10:37
вот такая она, крепкая мужская дружба
beefs
beefs
11 марта в 10:09
что это?
Footbolista
Footbolista
11 марта в 10:08
Федотов - человек дождя...
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