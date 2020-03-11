Федотов: «Вилков — человек Егорова»

Бывший арбитр Игорь Федотов, который ранее работал экспертом в студии «Матч Премьер», ответил на вопрос о том, выгораживал ли бывший глава судейского комитета Александр Егоров «своих» судей.

Да, выгораживал. Кого именно? Вилков с Егоровым прожили восемь лет на сборах в одной комнате. Конечно, Вилков — человек Егорова, о чем можно говорить. Меня отстранили от судейства за какую-то ерунду. Следом играется матч «Енисей» — «Ахмат», из-за дуновения ветра мяч покатился с одиннадцатиметровой отметки, по нему ударили, забили гол в ворота «Ахмата». Это неправильно забитый гол, это переигровка. Но человек судит, работает. Мое личное мнение — это его [Егорова — прим.] человек. А я не его человек. Потому что со мной тяжело, меня сломать невозможно. Скорее всего, столкнулись характеры, сильные люди не уживаются.