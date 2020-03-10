Депутат Лебедев подверг критике указ Собянина об ограничении мероприятий

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении массовых мероприятий в столице с численностью более 5 тыс. человек.

Непонятна вот эта полумера, которую мэр Москвы предлагает для борьбы с распространением коронавируса. Что за цифра пять тысяч? Откуда она взята? И почему именно пять, а не четыре или шесть? Как это будет определяться? То есть первые пять тысяч болельщиков, пришедших на стадион, допускаются, все остальные не допускаются? И почему мэр Собянин решил, что в присутствии пяти тысяч человек никто не заболеет, а свыше пяти тысяч обязательно будут пострадавшие и заболевшие что ли? Откуда эта цифра взялась, и как ее собираются отслеживать?

Если мэр Москвы несколько последних дней постоянно успокаивает граждан, что в Москве все под контролем, зачем опять эти полумеры, если все спокойно. Достаточно спуститься в метро в час-пик, когда утром люди едут на работу, а вечером с работы, и мы поймем, что там собирается куда большее количество граждан. Сотни тысяч жителей передвигаются на работу на метро. Это гораздо больше пяти тысяч, получается они тоже попадают под запрет в соответствии с указом Собянина? (смеется). Это полумера какая-то. Наполовину беременным быть нельзя, поэтому надо либо полностью проводить все мероприятия без зрителей и отменять все шоу, концерты и развлечения, либо не трогать эту тему и заверить жителей, что в Москве все спокойно.