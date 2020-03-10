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Депутат Лебедев подверг критике указ Собянина об ограничении мероприятий

вчера, 22:52

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении массовых мероприятий в столице с численностью более 5 тыс. человек.

Непонятна вот эта полумера, которую мэр Москвы предлагает для борьбы с распространением коронавируса. Что за цифра пять тысяч? Откуда она взята? И почему именно пять, а не четыре или шесть? Как это будет определяться? То есть первые пять тысяч болельщиков, пришедших на стадион, допускаются, все остальные не допускаются? И почему мэр Собянин решил, что в присутствии пяти тысяч человек никто не заболеет, а свыше пяти тысяч обязательно будут пострадавшие и заболевшие что ли? Откуда эта цифра взялась, и как ее собираются отслеживать?

Если мэр Москвы несколько последних дней постоянно успокаивает граждан, что в Москве все под контролем, зачем опять эти полумеры, если все спокойно. Достаточно спуститься в метро в час-пик, когда утром люди едут на работу, а вечером с работы, и мы поймем, что там собирается куда большее количество граждан. Сотни тысяч жителей передвигаются на работу на метро. Это гораздо больше пяти тысяч, получается они тоже попадают под запрет в соответствии с указом Собянина? (смеется). Это полумера какая-то. Наполовину беременным быть нельзя, поэтому надо либо полностью проводить все мероприятия без зрителей и отменять все шоу, концерты и развлечения, либо не трогать эту тему и заверить жителей, что в Москве все спокойно.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
мангo
мангo
вчера в 23:31
Лебедев сам ничего предложить не может.
Медив
Медив
вчера в 23:25
Вобщет эта цифра из рекомендаций ВОЗ по предотвращению пандемии. Чувак принципиально не хочет ни во что вникать?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:01
Сын Жириновского в Гос. Думе только место занимает. Его там не видно и не слышно. Зато он любит пиариться на разных горячих темах
VIPded
VIPded
вчера в 23:00
Есть логика в этой критике...
cska1948
cska1948
вчера в 22:59
Эта полумера введена, чтобы Собянина не упрекнули в том, что он вообще не принял мер против скопления народа. По всей Европе принимают подобные меры, а чем Собянин хуже европейцев?
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