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Корнаухов: «„Аталанта“ показывает фантастический футбол»

11 марта 2020, 09:09
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал итоги первых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 

У «Тоттенхэма» в этом сезоне еще  с Почеттино что-то не пошло. Пришел Моуриньо и по большому счету ничего нового не привнес. Плюс большое количество травм среди игроков, которые могли дать результат. В этом плей-офф у команды шансов не было. «Лейпциг» по делу обыграл их  в двух матчах. 

Главный тренер «Лейпцига» ничего особенного не сделал. За него все сделал «Тоттенхэм». Лондонцы пытались прессинговать четырьмя игроками, а остальные были в обороне. У них в середене поля образовалась огромная дыра, откуда «Лейпциг» уходил в атаки. То, что любит делать «Лейпциг», ему это все облегчил «Тоттенхэм».  

«Аталанта» показывает фантастический футбол. Одно удовольствие за ними следить. Можно ли такой футбол Гасперини назвать наивным для Лиги чемпионов? В какой-то степени да. Он никогда не был прагматиком, и, наверное, никогда им не будет. Попадутся им прагматичные команды — «Ливерпуль» или «Атлетико», и тогда у них будут проблемы. Но зачем им что-то менять, может стать только хуже.

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