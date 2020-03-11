Корнаухов: «„Аталанта“ показывает фантастический футбол»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал итоги первых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

У «Тоттенхэма» в этом сезоне еще с Почеттино что-то не пошло. Пришел Моуриньо и по большому счету ничего нового не привнес. Плюс большое количество травм среди игроков, которые могли дать результат. В этом плей-офф у команды шансов не было. «Лейпциг» по делу обыграл их в двух матчах.

Главный тренер «Лейпцига» ничего особенного не сделал. За него все сделал «Тоттенхэм». Лондонцы пытались прессинговать четырьмя игроками, а остальные были в обороне. У них в середене поля образовалась огромная дыра, откуда «Лейпциг» уходил в атаки. То, что любит делать «Лейпциг», ему это все облегчил «Тоттенхэм».

«Аталанта» показывает фантастический футбол. Одно удовольствие за ними следить. Можно ли такой футбол Гасперини назвать наивным для Лиги чемпионов? В какой-то степени да. Он никогда не был прагматиком, и, наверное, никогда им не будет. Попадутся им прагматичные команды — «Ливерпуль» или «Атлетико», и тогда у них будут проблемы. Но зачем им что-то менять, может стать только хуже.