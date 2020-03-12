Сезон Бундеслиги может досрочно завершиться из-за коронавируса

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12 марта 2020, 23:19

Футбольная лига Германии 16 марта примет решение о судьбе текущего сезона.

Возможно, что турниры будут досрочно завершены из-за эпидемии коронавируса. Чемпион в этом случае в этом сезоне определен не будет. Не будет также вылетающих команд, а из второй Бундеслиги поднимутся сразу четыре команды.

В еврокубки квалифицируются команды, которые будут занимать соответствующие позиции в таблице на момент остановки чемпионата.

По завершении сезона-2020/21 напрямую вылетят сразу четыре команды, а клуб, занявший пятое место с конца, сыграет стыковые матчи с командой, которая займет третье место во второй Бундеслиге.

Ранее стало известно, что чемпионат Португалии приостановлен из-за COVID-19.

Коронавирус и футбол