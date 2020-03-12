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Сезон Бундеслиги может досрочно завершиться из-за коронавируса

12 марта 2020, 23:19

Футбольная лига Германии 16 марта примет решение о судьбе текущего сезона.

Возможно, что турниры будут досрочно завершены из-за эпидемии коронавируса. Чемпион в этом случае в этом сезоне определен не будет. Не будет также вылетающих команд, а из второй Бундеслиги поднимутся сразу четыре команды. 

В еврокубки квалифицируются команды, которые будут занимать соответствующие позиции в таблице на момент остановки чемпионата.

По завершении сезона-2020/21 напрямую вылетят сразу четыре команды, а клуб, занявший пятое место с конца, сыграет стыковые матчи с командой, которая займет третье место во второй Бундеслиге.

Ранее стало известно, что чемпионат Португалии приостановлен из-за COVID-19.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir
вчера в 07:07
Сейчас в БЛ 18 команд и 34 тура. Если никто не вылетает и, наоборот, добавляется еще 4 клуба - в итоге получается 42 тура за сезон. Не многовато ли?
Особенно для команд, играющих в евротурнирах - под конец года будут ползать, как кони загнанные.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:44
Похоже это единственное решение.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 00:32
Суровые немцы, никаких тебе "приостановить" или "временно отменить" - умерла так умерла и точка.
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 23:58
Бредовая идея.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
12 марта в 23:48
и тут облом!
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