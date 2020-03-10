Делаете прогнозы на ЛЧ? Не проходите мимо!

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вчера, 20:05

«Соккер.ру» собрал любопытные футбольные детали, чтобы стало проще предсказать итоги плей-офф.

«Ливерпуль» — «Атлетико»

- «Атлетико» атакует в ЛЧ качественнее, чем «Ливерпуль». Подопечные Клоппа забили 13 голов против 9 у испанцев, вот только 6 мячей скушал «Зальцбург». У «матрасников» просто соперники были другими по стилю, даже «Байер» с ними воевал, не раскрывался;

- по ударам в створ за полный матч «Атлетико» выше, чем «Ливерпуль». Но когда переходим к реализации, то подопечные Клоппа выигрывают. Но следующий факт заставляет усомниться в огромной разнице в подходах команд;

- «Ливерпуль» не пример рискованной атакующей команды. Запредельный класс исполнителей атаки не обсуждается – отличие от «Атлетико», которого подвели Мората, Фелиш и Диего Коста. Но из 27 побед «красных» в АПЛ 14 – с разницей в один мяч. «Атлетико» подводят ничьи, но в Англии мировая устроит.

Вывод: не стоит выставлять матч как встречу легкой атаки и закрытой обороны. «Атлетико» в ЛЧ тоже атаковал и пропускал. Здесь не обязательно будет «тотал меньше 2.5».

«Лейпциг» — «Тоттенхэм»

- многие допускают результативную ничью, и цифровой аргумент есть. У немцев и англичан по 8 мировых в национальных лигах. Но в ЛЧ «Тоттенхэм» не так часто согласен на мировые, особенно когда нужна только победа;

- против ничьей сегодня работает один любопытный факт. Хотя в Бундеслиге у «Лейпцига» одно домашнее поражение, в ЛЧ в родных стенах обыграли пока только «Зенит». С «Бенфикой» была ничья, а «Лиону» проиграли;

- «шпоры» ужасно играют в гостях. В АПЛ всего 3 победы в 15 играх, в ЛЧ на чужом поле обыграли только «Црвену Звезду». Немцы нестабильные, склонны к мировым, но у них проблем куда меньше, чем у «Тоттенхэма».

Вывод: кто ждет ничью с голами – имеет основания на прогноз. Но помните, что «Тоттенхэм» вытворял год назад. Вынуждены рисковать, нарываясь на поражение с мечтой о камбэке.

«Валенсия» — «Аталанта»

- в Милане у испанцев было больше ударов по воротам, чем у «Аталанты». Даже по точным выстрелам, хотя счет на табло 4:1, разница всего 5:4. Для банды Гасперини подопечные Селадеса – неудобный соперник;

- «Аталанта» фантастически результативно играет в гостях в последнее время. В трех матчах по семь голов от них скушали «Торино» и «Лечче», а дважды пропустила «Фиорентина». Учтите, что в ЛЧ играли в Милане, не в Бергамо, так что и те четыре гола – выездной результат;

- всего четыре клуба отыгрались в ЛЧ после поражения в первом раунде с разницей в три мяча. «Валенсии» не стоит кивать на влеты итальянцев в Загребе и Манчестере – уже их забыли. А вот поражение левантийцев дома от «Аякса» 0:3 можно вспомнить.

Вывод: Черышеву нужен полный провал «Аталанты». А если соперник играет в свой футбол – будет много моментов и голов, но разница окажется не в пользу «Валенсии».

ПСЖ – «Боруссия»

- у Мбаппе боль в горле, пропускает тренировку. Эта потеря может сказаться, ведь на счету француза 30 голов и 17 ассистов в 32 играх. Холанд с 12 мячами и 2 пасами в 10 матчах играть сможет – ждем результативный футбол;

- секрет ПСЖ – не настолько легкие и атакующие, как эффективные. Средний показатель голов на один в удар в створ равен 0.46, а у «Боруссии» Д речь о 0.32, и это большая разница. Парижанам нужно меньше моментов для гола, и их моменты качественнее;

- на выезде в ЛЧ Дортмунд обыграл только «Славию». «Интеру» и «Барселоне» уступил с разницей в два мяча, и завтра такой результат не устроит. Даже в Бундеслиге в гостях потеряли очки в 7 матчах из 13, а ПСЖ дома и «Реал» выносил, и в Лиге 1 проиграл всего однажды.

Вывод: плохие новости для «Боруссии» Д. Гол Неймара в Германии, особенно если Мбаппе сыграет, делает ПСЖ фаворитом. Тактика немцев читается – попытаться сыграть 2:2, например, но будет сложно.

«Бавария» — «Челси»

- в еврокубковой истории «Баварии» было десять выездных побед со счетом 3:0. В восьми случаях – в первом соперники отказались играть, они побеждали еще и дома. Если смотреть на историю, то у «Челси» нет шансов;

- с другой стороны, немцы дома проиграли 0:4 «Реалу» в полуфинале, а вот 0:3, 1:4 и 0:5 в еврокубках «Бавария» вообще никогда в родных стенах не проигрывала – не в их стиле допускать такие камбэки;

- у «Челси» нередко победы 3:0 на выезде – так обыграли ПСЖ , «Шальке» и «Олимпиакос», а вот с более крупным, но подходящим счетом никого высокого уровня не огорчали.

Вывод: Лэмпард не обязательно уступит – возможна ничья, если «Бавария» будет в настроении не суетиться, но немцы были и остались фаворитами. Англичан мог спасти домашний гол, но промахнулись.

«Барселона» — «Наполи»

- каталонцы в десятый раз сыграли 1:1 в гостях в первом раунде плей-офф. Впервые их на стадии, где можно сразу вылететь, выбил ЦСКА в начале девяностых после такого результата в гостях. Потом ничья 1:1 стала плохим знаком – вылетали от «Реала» и «Ювентуса», но в 2009 выиграли ЛЧ , катая мировые в гостях;

- Месси мало забивает в серьезных стадиях плей-офф ЛЧ , начиная с четвертьфиналов, зато остается мастером голов в первом раунде. И хотя в Неаполе капитан «Барселоны» был плох, на его счету 13 результативных действий в последних 9 матчах. Весна пришла – Лионель просыпается, берет паузы, но приносит пользу;

- «Наполи», как и другие итальянцы, получит время для подготовки. Два матча перенесли – с «Интером» и «Вероной», будут свежее на «Камп Ноу». В игре без зрителей у Гаттузо появится возможность продлить серию из 5 матчей без поражений. Кстати, последний раз на выезде Дженнаро Иван проиграл в начале января от «Лацио».

Вывод: у «Наполи» есть шанс не проиграть «Барселоне», а дальше все зависит от качества игры каталонцев в защите. Если начнут пропускать – придется забивать на гол больше, что им не всегда удается.

«Ювентус» — «Лион»

- для туринцев гостевое поражение не является чем-то новым. Уступали «Атлетико» в прошлом году в два мяча, но дома Роналду отыгрался 3:0. Вместе с тем, дома проигрывали в плей-офф «Аяксу» и «Реалу», и тогда вылетали;

- «Лион» в чемпионате в гостях уступает так же часто, как побеждает – 6:6 при трех ничьих. В Лиге чемпионов «ткачи» проиграли на выезде «Бенфике» и «Зениту», но обыграли «Лейпциг» 0:2;

- для «Ювентуса» плохо, что их не устроит успех 2:1, которого добились португальцы, им нужна победа в два мяча, как была у «Зенита». Лидер итальянского футбола в Серии А собрал дома 12 побед и 1 ничью, а в ЛЧ – три победы, хотя только две с нужным счетом.

Вывод: если отсутствие официальной игровой практики не повлияет на «Ювентус», а отдых наоборот поможет, то телезрителям покажут камбэк. Роналду может отыграться против «Лиона» — цифры подтверждают.

«Манчестер Сити» — «Реал»

- в АПЛ Гвардиола проиграл 7 поединков, но на ЛЧ антирекорд не распространяется. «Горожане» серьезно взялись за кубковый турнир. Только «Шахтер» и «Аталанта» завоевали по ничьей, но «Реал» мировая не устроит;

- «сливочные» далеки от идеальных кондиций. Проиграли дома «горожанам», потеряли два пункта против «Сельты», когда забил Смолов, уступили на выезде «Леванте» и «Бетису». Зидан выиграл один матч из пяти – Эль Класико, но на домашней арене, не в гостях;

- у «Манчестер Сити» дома всего 2 поражения в АПЛ и ни одного в ЛЧ . У «Реала» есть разгромное поражение в Париже, гостях в Ла Лиге 7 ничьи и поражений в 14 поединках. Это лучший результат в гостевой таблице Примеры, но Зидана даже победа 0:1 не устроит, нужно 1:2 для овертайма.

Вывод: «Реалу» будет сложно добиться результата, который отправит его в плей-офф в основное время. Хотя «Манчестер Сити» в этом сезоне часто обыгрывали в Англии, дома с разницей в два мяча уступают редко.