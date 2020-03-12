Коронавирус против футбола. Европейский сезон не спасти?

1584030612

вчера, 19:30

Чемпионаты приостанавливаются, зрителей не пускают на трибуны, могут быть прерваны розыгрыши ЛЧ и ЛЕ , под вопросом проведение Евро. «Соккер.ру» — о главных событиях.

Италия — 12.5 тысяч заражений

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в Италии, которая занимает второе место в мире по количеству заражений после Китая. На территории Италии приостановлены все массовые мероприятия, в том числе матчи футбольного чемпионата. Серия A взяла паузу, как минимум, до 3 апреля. Угроза уже не гипотетическая, ведь вчера «Ювентус» сообщил, что у защитника Даниэле Ругани обнаружен коронавирус.

Учитывая, что Ругани был в тесном контракте с одноклубниками и буквально в воскресенье был в заявке на матч против «Интера», стоит готовиться к новым заболевшим. Что будет с интереснейшим сезоном в Серии A – отдельный вопрос. Пока думать об этом не приходится. Очень маловероятно, что сезон продолжится. Могут назначить участников еврокубков по текущей таблице, а Скудетто объявить неразыгранным или провести плей-офф позже.

Испания — 3 тысяч зараженных

Сегодня и в Испании решили приостановить футбольное первенство, как минимум, на две недели. Раньше собирались играть без зрителей, но вынуждены были принять более строгие меры. Положительный анализ на коронавирус сдал игрок баскетбольного «Реала» Трей Томпкинс, в связи с этим «Королевский клуб» посадил на карантин и футбольную команду. Таким образом, уже сейчас можно догадаться о том, что ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» не состоится в срок.

Англия — 460 зараженных

Англия держится во всех смыслах, изменения в АПЛ минимальны: запрещается жать руки, и у каждого должна быть индивидуальная бутылочка для питья, а еще забанены послематчевые посиделки в раздевалке с пиццей. Зато никто не собирается ставить АПЛ на паузу, да и трибуны ждут гостей, хотя слухи о матчах без зрителей ходят упорно. Вопрос дискуссионный, правительство считает, что заболевание на данный момент находится под контролем, а вот закрытие трибун может вызвать панику, ведь мы уже видели, что это не мешает болельщикам собираться большими компаниями за пределами стадионов. Долго ли продержится АПЛ ? Не думаю.

Франция и Германия — по 2.3 тысячи зараженных

Во Франции на правительственном уровне принято решение об ограничении массовых сборищ численностью больше 1000 человек. Срок действия запрета — до 15 апреля. В футбольной лиге решили играть вовсе без зрителей, так что теперь можно слышать, как Неймар декламирует трагические сонеты Шекспира перед тем, как распластаться на газоне. В Германии трибуны будут закрыты на некоторых матчах. В частности, запланированное на субботу рурское дерби «Боруссия» — «Шальке» пройдет в тишине, как и матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси». Собственно, на 8 из 9 матчах ближайшего тура трибуны будут закрыты, не применены санкции на данный момент только к игре «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».

Россия — 28 зараженных

Не знаю, соответствует ли действительности официальная цифра, но очень хотелось бы в это верить. Что касается ограничений, касающихся футбола, то до 10 апреля, согласно указу мэра Москвы, в столице запрещены массовые мероприятия, на которых присутствуют свыше 5000 человек. Почему именно такая цифра — отдельный вопрос. ЦСКА пустит на матч с «Уфой» только владельцев абонементов, «Спартак» пообещал разобраться с форматом проведения домашних матчей в ближайшее время. Те же 5 тысяч максимум смогут посетить матч «Урал» — «Рубин» в Екатеринбурге, также из-за коронавируса в ближайшее время не будет спортивных и культурных мероприятий в Казани. В других регионах все пока в штатном режиме.

Еврокубки и Евро-2020

Запланированные на сегодня матчи Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» не состоятся из-за ограничений на передвижения между Испанией и Италией. По слухам, УЕФА просил итальянские клубы добровольно сняться с соревнования, чтобы был шанс доиграть турнир, но получил отказ. Вчера и сегодня муссировались слухи, что Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за пандемии коронавируса, но УЕФА цепляется за соломинку.

Европейский футбольный союз пригласил к обсуждению сложившейся ситуации представителей всех 55 ассоциаций и послов заинтересованных европейских лиг. 17 марта в режиме видеоконференции будет решено, что делать с Лигой чемпионов и Лигой Европы, довести до конца которые в сложившейся ситуации не представляется возможным, а также с грядущим чемпионатом Европы, о переносе которого на 2021 год УЕФА просят уже несколько стран.