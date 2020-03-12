Лучшее из соцсетей: Энергетический ужас «Тоттенхэма» и жеребёнок Мюллера

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
«Лейпциг» «предложил» «Тоттенхэму» новый вариант логотипа после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Если вы не видели этот матч, то вот краткий пересказ.
«Аталанта» в похожем стиле разобралась с «Валенсией».
Недавно игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер забрался на трибуну и вступил в конфликт с болельщиком «шпор». Мы нашли причину этого поступка (свайпите вправо, чтобы узнать)!
«Тоттенхэм» проводит провальный сезон. В теории лидеров команды можно заменить более бюджетными версиями, а результаты могут не пострадать.
75-летний футболист из Египта забил гол и принес своей команде ничью. Легендарные Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду должны задуматься над тем, когда им стоит завершать свои карьеры.
Хотели бы назвать своего сына Озилом? А вот один фанат «Арсенала» захотел! Он написал у себя в твиттере:
Моя жена ждет ребенка в июле. Она сказала, что, если ты ответишь мне, то я смогу назвать ребенка Озилом. Не поведи!
Месут решил ответить:
Хорошо, друг. Я не подведу. Теперь твоя очередь. Я хочу увидеть свидетельство о рождении твоего ребенка в июле.
Остается пожелать паре, чтобы у них родился мальчик.
Чиро, младшему сыну форварда «Барселоны» Лионеля Месси, исполнилось два года! Акуна Матата!
Сыну полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне уже 4 года! Бельгиец подошел к празднику более экономно, чем лидер каталонцев.
Сможете повторить?
Иногда красота футбола заключается не только в голах. Посмотрите на этот выход из-под прессинга.
Пришла весна, а это значит нужно проявлять свою любовь! Берите пример с нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, который выразил свою симпатию Диего Марадоне.
Хотели бы сыграть здесь в футбол?
Легендарный Дани Алвес наслаждается закатом своей карьеры вместе со своим питомцем.
Самый модный футболист РПЛ — хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.
«Челси» празднует 115-й день рождения! Подозрительно, что один из участников мероприятия очень похож на форварда «Баварии» Томаса Мюллера...
Впрочем, у немца есть дела поважнее — у него на ферме родился жеребенок.
Игрок «Аякса» Квинси Промес подталкивает молодых футболистов к тренировкам с основой.
Эпидемия коронавируса не мешает экс-форварду «Зенита» Халку интенсивно тренироваться.
Многие матчи из-за этого заболевания пройдут без зрителей. У нас появился вариант, как заполнить трибуны.
Как вам такой гол?
Девушка дня:
Инна, жена игрока «Зенита» Юрия Жиркова.
Помните — главное результат.