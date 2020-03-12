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Лучшее из соцсетей: Энергетический ужас «Тоттенхэма» и жеребёнок Мюллера

вчера, 05:00
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Озил Месут
Озил Месут
Полузащитник

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

«Лейпциг» «предложил» «Тоттенхэму» новый вариант логотипа после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Goal (@goalglobal)

Если вы не видели этот матч, то вот краткий пересказ.

«Аталанта» в похожем стиле разобралась с «Валенсией».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Goal (@goalglobal)

Недавно игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер забрался на трибуну и вступил в конфликт с болельщиком «шпор». Мы нашли причину этого поступка (свайпите вправо, чтобы узнать)!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

«Тоттенхэм» проводит провальный сезон. В теории лидеров команды можно заменить более бюджетными версиями, а результаты могут не пострадать. 

75-летний футболист из Египта забил гол и принес своей команде ничью. Легендарные Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду должны задуматься над тем, когда им стоит завершать свои карьеры.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

Хотели бы назвать своего сына Озилом? А вот один фанат «Арсенала» захотел! Он написал у себя в твиттере: 

Моя жена ждет ребенка в июле. Она сказала, что, если ты ответишь мне, то я смогу назвать ребенка Озилом. Не поведи!

Месут решил ответить:

Хорошо, друг. Я не подведу. Теперь твоя очередь. Я хочу увидеть свидетельство о рождении твоего ребенка в июле.

Остается пожелать паре, чтобы у них родился мальчик.

Чиро, младшему сыну форварда «Барселоны» Лионеля Месси, исполнилось два года! Акуна Матата!

Сыну полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне уже 4 года! Бельгиец подошел к празднику более экономно, чем лидер каталонцев.

Сможете повторить?

 

 

Иногда красота футбола заключается не только в голах. Посмотрите на этот выход из-под прессинга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Пришла весна, а это значит нужно проявлять свою любовь! Берите пример с нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, который выразил свою симпатию Диего Марадоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Хотели бы сыграть здесь в футбол?

Легендарный Дани Алвес наслаждается закатом своей карьеры вместе со своим питомцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dani Alves (@danialves)

Самый модный футболист РПЛ — хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

«Челси» празднует 115-й день рождения! Подозрительно, что один из участников мероприятия очень похож на форварда «Баварии» Томаса Мюллера...

Впрочем, у немца есть дела поважнее — у него на ферме родился жеребенок.

Игрок «Аякса» Квинси Промес подталкивает молодых футболистов к тренировкам с основой.

Эпидемия коронавируса не мешает экс-форварду «Зенита» Халку интенсивно тренироваться.

Многие матчи из-за этого заболевания пройдут без зрителей. У нас появился вариант, как заполнить трибуны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Как вам такой гол?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Девушка дня:

Инна, жена игрока «Зенита» Юрия Жиркова.

Помните — главное результат.

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