Орлов: «Евро-2020 проводить нужно, пусть без зрителей. Нельзя бояться»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации с возможным переносом чемпионата Европы на 2021 год.

УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всё-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась. Иначе — паника, чёрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни.