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Орлов: «Евро-2020 проводить нужно, пусть без зрителей. Нельзя бояться»

сегодня, 13:21

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о ситуации с возможным переносом чемпионата Европы на 2021 год. 

УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всё-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась. Иначе — паника, чёрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни.

Ранее Орлов прокомментировал заявление форварда «Сочи» Александра Кокорина о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

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112910415
112910415
сегодня в 14:24
совершенно не годится без зрителей
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:48
На данный момент проводить ЧЕ это дурацкая затея, хотя через месяц два всё может измениться
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:45
Очередное умозаключение питерского старпёра.
tuman960
tuman960
сегодня в 13:41
без зрителей это не ЧЕ!!!Нету такой необходимости проводит турнир при пандемии!!!!Вообще все международные соревнования с большим количеством зрителей перенести однозначно!!!
ошалевший
ошалевший
сегодня в 13:38
гена ты лучше думай как не откинуться,учитывая твой возраст,тебе данный вирус лучше не получать
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:36
Милота.

Во всем мире люди массово закрывают страны, запрещают выходить на улицу, кроме как по самой необходимости, чтобы избежать смертей и минимизировать ущерб экономике.

Россия начинает нефтяную войну, а подпевалы вроде Чердака, Геркуса, Орлова кричат "Какой вирус? Не слышали!"
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:34
"но всё-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей." Феерично. Надо бы Геннадию Сергеевичу с данным предложением выступить во вторник на видеоконференции.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 13:30
Гена езжай личись!
cska1948
cska1948 ответил vovinho11
сегодня в 13:27
Орлов вообще умом тронулся
Орлов понимает, что Евро 20 его последний шанс поработать комментатором, вот и не боится ничего.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 13:23
Орлов вообще умом тронулся
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