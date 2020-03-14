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Аршавин: «РПЛ примет решение поставить чемпионат на паузу»

сегодня, 13:08

Бывший российский футболист Андрей Аршавин считает, что сезон РПЛ будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Мне кажется, РПЛ примет решение поставить чемпионат на паузу, потому что практически все европейские чемпионаты остановлены. У нас, конечно, не такая серьезная ситуация, как в Европе, но есть ограничение по количеству зрителей. У нас увеличилась посещаемость игр, поэтому зрителей приходит на матчи больше, чем введенное ограничение в 5 тысяч человек. Думаю, что клубы пойдут на то, чтобы приостановить чемпионат, и потом провести игры при полных трибунах.
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tuman960
tuman960
сегодня в 14:07
выгнать Спартак в пердив и перенести чемпионат!!!!Всё зло от них!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:05
Пусть при пусых трибунах играют! Все равно у Рпл мало зрителей. Большой разнецы не заметят. А если еще и Рпл остановят тогда вообще смотреть не чего будет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:14
Закрыть чемпионат на этот сезон.Что тут выдумывать.
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