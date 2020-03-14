Аршавин: «РПЛ примет решение поставить чемпионат на паузу»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин считает, что сезон РПЛ будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Мне кажется, РПЛ примет решение поставить чемпионат на паузу, потому что практически все европейские чемпионаты остановлены. У нас, конечно, не такая серьезная ситуация, как в Европе, но есть ограничение по количеству зрителей. У нас увеличилась посещаемость игр, поэтому зрителей приходит на матчи больше, чем введенное ограничение в 5 тысяч человек. Думаю, что клубы пойдут на то, чтобы приостановить чемпионат, и потом провести игры при полных трибунах.