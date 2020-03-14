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Орлов: «Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это его право»

сегодня, 12:55

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал заявление форварда «Сочи» Александра Кокорина о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Видел интервью Савина с Кокориным. Какая-то девочка расшифровывала, и это носило полускандальный характер. Сначала прочитал, что он не будет возвращаться в «Зенит», а потом было опровержение. Мы, журналисты, попадаем в плен возможных информационных фейков. Убеждён, Кокорин вернётся.

Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Ну это право каждого человека. Хорошо, что он говорит об этом. В 90-е годы мы занимались выдавливанием из себя раба, воспитанного советской властью. Вы, молодые люди, даже не знаете, какая страшная была эта машина — КПСС. Сейчас сказки рассказывают о том, какая хорошая жизнь тогда была. Нужна новая жизнь, и мы в новую жизнь поверили. Сегодня очень сложный момент, надо делать выбор. Но надо делать выбор людям, каждому. Поэтому, если кто-то что-то пересматривает, это очень хорошо. Он должен пересматривать мнение и оценивать по поступкам.

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cska vperiod
cska vperiod ответил cska1948
сегодня в 13:57
В бытность КПСС судью Игоря Федотова за его мнение по поводу судейства матча Зенит-ЦСКА из профессии приспешники Миллера не посмели бы выкинуть, а теперь при "демократии" это делается на раз. И в каком это месте машина КПСС переехала Орлова, который при этой самой КПСС обьехал чуть ли не все страны мира?
Получил бесплатно образование, жильё, был обеспечен работой с полным соцпакетом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:55
Гена не виноват, виноват тот, кто берёт интервью у старого больного маразматика.
bamana
bamana
сегодня в 13:41
Зенит,заберите у Спатака Бакаева!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:39
"Зенит" предложит ему 4 ляма, еще раз пересмотрит и футболку Эскобара на футболку с Путиным сменит.
cska1948
cska1948
сегодня в 13:35
В бытность КПСС судью Игоря Федотова за его мнение по поводу судейства матча Зенит-ЦСКА из профессии приспешники Миллера не посмели бы выкинуть, а теперь при "демократии" это делается на раз. И в каком это месте машина КПСС переехала Орлова, который при этой самой КПСС обьехал чуть ли не все страны мира?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:13
Гена наверное сам был членом этой КПСС)))
RussianMango
RussianMango
сегодня в 13:08
Для Гены, КПСС была страшная машина....не давали ему ересь нести в прямом эфире.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:07
С его мозгами не о политике думать...)))
311
311
сегодня в 13:01
Летом увидим, насколько он пересмотрел свое отношение!)
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