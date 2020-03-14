Новиков: «Играть при пустых трибунах нам бы не хотелось»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о возможной приостановке сезона и проведении матчей РПЛ без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Мы продолжим тренироваться. Что касается сложившейся ситуации, то футбол создан для зрителей. И играть при пустых трибунах нам бы не хотелось.
Слово за руководителями нашего футбола. Они решат, отменять ли матчи или нет. Но, повторюсь, в первую очередь мы играем для болельщиков.
Накануне Новиков прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ.