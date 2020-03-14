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Новиков: «Играть при пустых трибунах нам бы не хотелось»

сегодня, 12:26

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о возможной приостановке сезона и проведении матчей РПЛ без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Мы продолжим тренироваться. Что касается сложившейся ситуации, то футбол создан для зрителей. И играть при пустых трибунах нам бы не хотелось.

Слово за руководителями нашего футбола. Они решат, отменять ли матчи или нет. Но, повторюсь, в первую очередь мы играем для болельщиков.

Накануне Новиков прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:59
Так на матче Рпл и так почти не кто не ходит. Запрет в 5 тысяч не кто даже не заметят. Большинство команд даже это количество билетов продать не смогут.
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