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Президент «Армавира» — о вирусе: «На первом месте — человек»

сегодня, 13:16

Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал постановление губернатора Краснодарского края, который подписал указ о запрете на проведение мероприятий в регионе с участием больше тысячи человек из-за пандемии коронавируса.

Пока у нас нет ясности, как проводить 22 марта домашнюю игру со «СКА-Хабаровском». Здоровье людей, конечно, важнее. Я переживаю и за футболистов, которые летают по стране, и за болельщиков, тем более за детей. На первом месте — человек, все остальное вторично. Но в РФС в данной ситуации должно выработать единую стратегию. У нас на совещание в клубе сразу возник вопрос: а как быть с детьми, подающими на матчах мячи? Это норма четко прописана в регламенте РФС. Но в Краснодарском крае запрет на посещение детьми и студентами спортивных мероприятий. Выпусти ребенка — он, не дай Бог, заболеет — это будет уголовное дело, поскольку не выполнено постановление губернатора. Много и других вопросов. Нас никто не спрашивает, но, конечно, мы готовы выполнять решение стратегического руководства.

Ранее стало известно, что в Калининграде не будут ограничивать посещаемость из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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