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Президент Федерации футбола Сербии инфицирован коронавирусом

вчера, 16:45

Тест президента Федерации футбола Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса.

Ранее стало известно, что топ-лиги Европы попросили перенести Евро-2020 на следующий год.

Коронавирус и футбол

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:54
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