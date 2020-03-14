Президент Федерации футбола Сербии инфицирован коронавирусом

Тест президента Федерации футбола Сербии (ФСС) Славиши Кокеза дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мы хотим подчеркнуть, что президент ФСС находится под медицинским наблюдением и чувствует себя хорошо, а наша организация продолжает свою регулярную деятельность. Мы желаем президенту ФСС скорейшего и успешного выздоровления и призываем всех людей, клубы и учреждения действовать ответственно в ближайшие дни, чтобы свести к минимуму пандемию коронавируса.