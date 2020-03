Пресс-служба «Саутгемптона» в твиттере решила сыграть в крестики-нолики.

Сначала вызов был брошен «Норвичу», однако затем ответил «Манчестер Сити», поэтому состоялся матч против «горожан». Клубы использовали свои эмблемы вместо крестиков и ноликов.

