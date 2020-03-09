Заболотный — пустой микст-зоне: «Спасибо большое, без комментариев»

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сегодня, 09:49

Нападающий «Сочи» с юмором отреагировал на то, что журналисты решили его не дожидаться после матча 21-го тура РПЛ с «Уралом».

Без комментариев, спасибо большое, без комментариев.



Под роликом в своем аккаунте в Instagram футболист написал: