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Заболотный — пустой микст-зоне: «Спасибо большое, без комментариев»

сегодня, 09:49
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный с юмором отреагировал на то, что журналисты решили его не дожидаться после матча 21-го тура РПЛ с «Уралом».

Без комментариев, спасибо большое, без комментариев.


Под роликом в своем аккаунте в Instagram футболист написал:

Всех с победой! И спасибо за поздравления, двигаемся дальше. Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься как можешь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ZE (@zabolotniy_anton)

 

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Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 12:04
лол, я думал, что он повторяет это за Роналду, а оказывается, это Роналду повторил за Заболотным.
Легенда!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 11:06
Молодец, с юмором.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:36
"Пустой футболист в пустой микст-зоне"
Холст. Масло. Художник Деревянко...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:57
Умишком тронулся от счастья Зе Болотный, узнав, что на соккере его именем ежемесячно нарекают самую многочисленную группу конкурса прогнозов
112910415
112910415
сегодня в 09:53
тяжко быть звездой -
этот вечный ажиотаж !
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