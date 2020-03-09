Заболотный — пустой микст-зоне: «Спасибо большое, без комментариев»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный с юмором отреагировал на то, что журналисты решили его не дожидаться после матча 21-го тура РПЛ с «Уралом».
Без комментариев, спасибо большое, без комментариев.
Под роликом в своем аккаунте в Instagram футболист написал:
Всех с победой! И спасибо за поздравления, двигаемся дальше. Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься как можешь.
Легенда!
Легенда!
Холст. Масло. Художник Деревянко...
Холст. Масло. Художник Деревянко...
этот вечный ажиотаж !
этот вечный ажиотаж !