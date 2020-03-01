Народный обозреватель. Проводим зиму и трансфер Кокорина

Время ваших шуток и творчества на «Соккер.ру». В феврале основные остроты были связаны с одним футболистом.
15 место. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский по-дружески потроллил Кокорина, назвав «матёрым гангстером» и опровергнув интерес к форварду со стороны казанцев.
Tostao:
berda2003: Всё-таки испугались вора в законе…
14 место. Карим Бензема – лучший ассистент в истории «Реала», форвард обошел с десяток великих плеймейкеров.
Duda Gigolaev Osetin: Назовите лучшего ассистента в истории «Реала»…
- Озил?
- Нет!
- Гути?
- Нет!
- Марсело или Карвахаль?
- Нет!
- Ну не Бензема же...
- Да!!!)
- Ни слова больше...)
13 место. Реакция на серию сообщений, что Миллеру звонили из администрации главы РФ и просили отпустить Кокорина в «Сочи».
Сергей Саныч
- Товарищи, на повестке дня три вопроса:
1. Кокорин.
2. Выборы премьер-министра.
3. Внесение изменений в Конституцию.
12 место. Дзюба подтвердил, что мог перейти в «Тоттенхэм», но на интерес лондонцев «Зенит» ответил отказом.
Сергей Саныч: «Тоттенхэм» это очень сложно. Есть же проверенный вариант:
Footbolista: «Сочинхэм» ждет Дзюбу...
11 место. Строгая Смородская заявила, что «Локомотив» зажал Фернандешу призовые за победу в Кубке России, потому что Мануэль, по ее мнению, играл плохо. Больше четырех миллионов рублей зажали, к слову.
Tostao:
Здесь в Черкизово вам не малина,
Не смородина вам, не калина!
Без десерта остался хавбек.
И к «быкам» перешёл человек.
А мадам, что грозила десницей,
Теперь бывшая, экс-проводница.
STVA 1: Смородская: Фернандеш не получил призовые, потому что мне НУЖНЕЕ были)))
10 место. Златан в феврале пропустил один из матчей из-за простуды. Но уже вернулся на поле, ведь шведа так просто не выбить из строя!
Балканский рубеж: На самом деле это грипп заболел Ибрагимовичем, аха-хах.
Актуальное пожелание всем – не болейте!
9 место. Хавбек «Зенита» Кузяев, как и его отец, не скрывают желание Далера когда-то поиграть в Европе.
Владимир_Спартак: Бегут люди в Европу, а попадают в Сочи... ))
8 место. После психологической травмы, полученной в «Спартаке», Кононов принял правильное решение отсидеться в красивой Риге. А вы не могли не язвить.
Союзник противников:
Кононов возглавил «Ригу»,
Получила Рига - фигу,
Не случайно, неспроста,
А с фигового куста.
particular: За шпротным чемпионством пошёл… :))
Footbolista: В Риге любят пиджаки носить...модные...
7 место. Владелец «Сочи» считает, что Александр Кокорин «доказывает всем, что исправился и готов защищать родину». И даже будет платить форварду в сто раз больше, чем «Зенит»:
LOpp: Кокорин за 20 тысяч в месяц родину защищать не готов, а вот за 2 миллиона...
6 место. Месси уверен, что Луис Суарес поможет Лаутаро Мартинесу устроиться в «Барселоне». Tostao посвятил летней процедуре стихи:
Наставление Луиса Суареса Лаутаро Мартинесу:
Мне поручено штабс-капитаном,
Вас устроить и всё показать.
И скажу я, земель, без обмана,
Что не должен и должен ты знать.
Не внимай Бартомеу и Кике,
Будет трудно - ты слушай сюда:
В этом клубе лишь двое великих,
Это Месси и в общем-то - я!
5 место. Тедеско не обещал взять 33 очка, но явно не в теме знаменитого мема. Доменико заявил, что хочет выиграть все матчи весной, а дальше вы поймали немца в «капкан Валеры»:
ПерекатиПоле: Вот и немца уже борщем тарасовским накормили.
vovinho11: Скалку срочно. Губу нужно закатать, человеку плохо.
SHMEL: «Это „Скорая“? Срочно вышлите санитаров, тут одному товарищу в Тарасовке плохо! Какие симптомы? Галлюцинации, навязчивые идеи!»
4 место. Опровергали, опровергали, а потом подтвердили. Из песни слов не выкинешь, вы сами создатели тона комментариев, которые другие читателей поддерживают лайками. Переход Кокорина в «Сочи» вызвал довольно язвительную реакцию.
Ros S: Когда уже Сочи переименуют в «Зенит-3»? А летом будут покупать футболистов за 30-50 млн евро и отдавать их в аренду на 5 лет в зенит? :D
Faustello: Кокорин: «Это большая честь! „Сочи“ - великий клуб! До сих пор не верится что я здесь, кажется что это какая-то нереальная сказка! Вау! Будем биться за самые высокие места! Я счастлив!»
ildar_3871: Скоро не поймем: где «Сочи», а где Зенит?!)
Footbolista: Ждем утверждения в ООН....
karnager: Господа, убирайте стулья с бровки!
3 место. Футболисты «Манчестер Сити» в феврале пожаловались Гвардиоле на постоянную смену состава, попросили прекратить эксперименты. Тонкая, ироничная оценка ситуации:
LOpp: В постоянной ротации состава «Ман Сити» виноват не Гвардиола, а Клопп.
2 место. Холанд – красавчик. Вам нравится, что этот парень умеет порадовать голами.
Asper: Майор Пейн: «Я уже неделю никого не убивал...»
Эрлинг Холанд: «Я уже полчаса никому не забивал((((»
112910415: Говорят, фамилию Холанда пишут на табло ещё до матча...
1 место. Кокорин подтвердил информацию, что по контракту с «Зенитом» получал менее 20 тысяч рублей в месяц.
Аксинья: Да... На такие деньги даже путёвый стул не купишь...
Jeck Denielse: Речь о золотых царских рублях чеканки 1897 года. На них же, кстати, и Сутормин был приобретен...
Кокорин , Сочи, Зенит.. стандартнй набор "шуток" красно белого соккера.
Кокорин , Сочи, Зенит.. стандартнй набор "шуток" красно белого соккера.