Народный обозреватель. Проводим зиму и трансфер Кокорина

1583082016

вчера, 20:00

Время ваших шуток и творчества на «Соккер.ру». В феврале основные остроты были связаны с одним футболистом.

15 место. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский по-дружески потроллил Кокорина, назвав «матёрым гангстером» и опровергнув интерес к форварду со стороны казанцев.

Tostao:

berda2003: Всё-таки испугались вора в законе…

14 место. Карим Бензема – лучший ассистент в истории «Реала», форвард обошел с десяток великих плеймейкеров.

Duda Gigolaev Osetin: Назовите лучшего ассистента в истории «Реала»…

- Озил?

- Нет!

- Гути?

- Нет!

- Марсело или Карвахаль?

- Нет!

- Ну не Бензема же...

- Да!!!)

- Ни слова больше...)

13 место. Реакция на серию сообщений, что Миллеру звонили из администрации главы РФ и просили отпустить Кокорина в «Сочи».

Сергей Саныч

- Товарищи, на повестке дня три вопроса:

1. Кокорин.

2. Выборы премьер-министра.

3. Внесение изменений в Конституцию.

12 место. Дзюба подтвердил, что мог перейти в «Тоттенхэм», но на интерес лондонцев «Зенит» ответил отказом.

Сергей Саныч: «Тоттенхэм» это очень сложно. Есть же проверенный вариант:

Footbolista: «Сочинхэм» ждет Дзюбу...

11 место. Строгая Смородская заявила, что «Локомотив» зажал Фернандешу призовые за победу в Кубке России, потому что Мануэль, по ее мнению, играл плохо. Больше четырех миллионов рублей зажали, к слову.

Tostao:

Здесь в Черкизово вам не малина,

Не смородина вам, не калина!

Без десерта остался хавбек.

И к «быкам» перешёл человек.

А мадам, что грозила десницей,

Теперь бывшая, экс-проводница.

STVA 1: Смородская: Фернандеш не получил призовые, потому что мне НУЖНЕЕ были)))

10 место. Златан в феврале пропустил один из матчей из-за простуды. Но уже вернулся на поле, ведь шведа так просто не выбить из строя!

Балканский рубеж: На самом деле это грипп заболел Ибрагимовичем, аха-хах.

Актуальное пожелание всем – не болейте!

9 место. Хавбек «Зенита» Кузяев, как и его отец, не скрывают желание Далера когда-то поиграть в Европе.

Владимир_Спартак: Бегут люди в Европу, а попадают в Сочи... ))

8 место. После психологической травмы, полученной в «Спартаке», Кононов принял правильное решение отсидеться в красивой Риге. А вы не могли не язвить.

Союзник противников:

Кононов возглавил «Ригу»,

Получила Рига - фигу,

Не случайно, неспроста,

А с фигового куста.

particular: За шпротным чемпионством пошёл… :))

Footbolista: В Риге любят пиджаки носить...модные...

7 место. Владелец «Сочи» считает, что «доказывает всем, что исправился и готов защищать родину». И даже будет платить форварду в сто раз больше, чем «Зенит»:

LOpp: Кокорин за 20 тысяч в месяц родину защищать не готов, а вот за 2 миллиона...

6 место. Месси уверен, что поможет устроиться в «Барселоне». Tostao посвятил летней процедуре стихи:

Наставление Луиса Суареса Лаутаро Мартинесу:

Мне поручено штабс-капитаном,

Вас устроить и всё показать.

И скажу я, земель, без обмана,

Что не должен и должен ты знать.

Не внимай Бартомеу и Кике,

Будет трудно - ты слушай сюда:

В этом клубе лишь двое великих,

Это Месси и в общем-то - я!

5 место. Тедеско не обещал взять 33 очка, но явно не в теме знаменитого мема. Доменико заявил, что хочет выиграть все матчи весной, а дальше вы поймали немца в «капкан Валеры»:

ПерекатиПоле: Вот и немца уже борщем тарасовским накормили.

vovinho11: Скалку срочно. Губу нужно закатать, человеку плохо.

SHMEL: «Это „Скорая“? Срочно вышлите санитаров, тут одному товарищу в Тарасовке плохо! Какие симптомы? Галлюцинации, навязчивые идеи!»

4 место. Опровергали, опровергали, а потом подтвердили. Из песни слов не выкинешь, вы сами создатели тона комментариев, которые другие читателей поддерживают лайками. Переход Кокорина в «Сочи» вызвал довольно язвительную реакцию.

Ros S: Когда уже Сочи переименуют в «Зенит-3»? А летом будут покупать футболистов за 30-50 млн евро и отдавать их в аренду на 5 лет в зенит? :D

Faustello: Кокорин: «Это большая честь! „Сочи“ - великий клуб! До сих пор не верится что я здесь, кажется что это какая-то нереальная сказка! Вау! Будем биться за самые высокие места! Я счастлив!»

ildar_3871: Скоро не поймем: где «Сочи», а где Зенит?!)

Footbolista: Ждем утверждения в ООН ....

karnager: Господа, убирайте стулья с бровки!

3 место. Футболисты «Манчестер Сити» в феврале пожаловались Гвардиоле на постоянную смену состава, попросили прекратить эксперименты. Тонкая, ироничная оценка ситуации:

LOpp: В постоянной ротации состава «Ман Сити» виноват не Гвардиола, а Клопп.

2 место. Холанд – красавчик. Вам нравится, что этот парень умеет порадовать голами.

Asper: Майор Пейн: «Я уже неделю никого не убивал...»

Эрлинг Холанд: «Я уже полчаса никому не забивал((((»

112910415: Говорят, фамилию Холанда пишут на табло ещё до матча...

1 место. Кокорин подтвердил информацию, что по контракту с «Зенитом» получал менее 20 тысяч рублей в месяц.

Аксинья: Да... На такие деньги даже путёвый стул не купишь...

Jeck Denielse: Речь о золотых царских рублях чеканки 1897 года. На них же, кстати, и Сутормин был приобретен...