«Ман Сити» опубликовал танец Менди после победы в финале Кубка Лиги

«Манчестер Сити» опубликовал видео из раздевалки, сделанное после победы в финале Кубка Лиги над «Астон Виллой».

Защитник «горожан» станцевал с рок-музыкантом Ноэлем Галлахером. Другие футболисты шумно поддерживали их. Отметим, что Галлахер является давним болельщиком «Ман Сити».

Coming to you live from Wembley Changing rooms @NoelGallagher ft @benmendy23 🤯😂



🔵 #ManCity pic.twitter.com/dAMolIapVw