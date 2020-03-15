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УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя ЛЧ и ЛЕ

сегодня, 10:51

Сообщается, что УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя еврокубков на фоне эпидемии коронавируса. 

Планируется прибегнуть к формату «финала четырех». Четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах и в одном финальном матче. Три матча Лиги чемпионов будут проходить в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять традиционный финал ЛЧ 30 мая. 

Тот же самый план будет применяться в Лиге Европы. 

Проект будет поставлен на голосование во вторник на собрании представителей 55 ассоциаций УЕФА.

Коронавирус и футбол

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NOVA
NOVA
сегодня в 14:07
почему бы и нет, как в баскетболе, отличное решение, но тут главное дойти до 1/2!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:01
Где то это я уже видел.А,на кубке Канделаки)
112910415
112910415
сегодня в 13:35
не самый плохой вариант !
nik9373
nik9373 ответил Roger Young
сегодня в 13:16
а чем эта революционная модель тогда отличается от стандартной, если все равно будут два полуфинала и финал?
Возможно полуфиналы будут состоять из одного матча.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
А ЛЕ в Россию завезут, как на нейтральное поле...
beefs
beefs
сегодня в 12:55
Выход...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:54
Чудьненько
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:40
кто больше даст?))))))))))))
DXTK
DXTK
сегодня в 12:32
А формат четырех это: Лейпциг, Атлетико ПСЖ и Аталанта, они уже прошли в след раунд.

1\2Лейпциг играет с Аталантой
Атлетико с ПСЖ

Все будет решать один матч, и тогда имеем в финале одного фаворита и одного андердога.

А остальным кукиш!!!

Ттх все равно вылетел, Ливер тоже сдулся, МС не видать кубка как собственных ушей, Челси тоже не пройдет дальше.

Есть другой вариант:

Атлетико, ПсЖ, Лейпциг и Аталанта прошли дальше к ним присоединит МС, Баварию, Лион, как победителей первых игр, а Наполи или Барса, тянуть жребий или исключить вообще итальянские клубы. так как риск слишком велик и Барса в 1/4 думаю никто не будет против.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:31
Представил что там кардинально что то новое придумали, а там просто 3 матча в одном городе сыграют) Если будут матчи с фанатами, турки согласятся взять на себя риски в тройном размере с этим вирусом?)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:13
Туркам повезло
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:55
Если в баскетболе так принято, то в футболе есть определенные устои. Революция не всегда хорошо. Как минимум победителя всегда найдется кому упрекнуть. Понятно, что форс мажор, я как всегда личное мнение, ЧЕ перенести, месяц не играть вообще, а потом принимать решения о дальнейших действиях. Китай справился (из того, что читал), Европа полагаю тоже справится.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 11:52
В чем революция?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:46
а чем эта революционная модель тогда отличается от стандартной, если все равно будут два полуфинала и финал?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:29
Спартак по-любому должен играть в полуфинале ЛЧ.
Ведь Федун же так хотел/ говорил.
ахаха
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 11:25
Бред!
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Red blu
сегодня в 11:25
Хорошо что если так доиграют. А то в нашем чемпионате и доигрывать не будут. Просто назначат чемпиона и все.
Как говорят в тренерской среде - все места в РПЛ распределены еще до начала чемпионата.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 11:21
А вот можно по какой нибудь формуле мясо в фнл выкинуть
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:19
Клоуны
particular
particular
сегодня в 11:16, ред.
Нынче, любая формула завершения турниров подойдёт... ЕК надо завершать играми, а не распределением победителей...
В национальных первенствах нужно так же доигрывать по любому графику и в любых условиях, раньше или позже... В противном случае, назначение чемпионов, призёров и команд "на вылет" вызовет много вопросов и недопонимания... ИМХО
Red blu
Red blu
сегодня в 11:13
Хорошо что если так доиграют. А то в нашем чемпионате и доигрывать не будут. Просто назначат чемпиона и все.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:07
Вот до чего 2астия Европу довела !
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:05
Самое главное когда это все будет?
Против_всех
Против_всех
сегодня в 11:04
Газпром в РПЛ, уже давно подготовил...
bsww
bsww
сегодня в 10:59
Я против именно СЕЙЧАС, со следующего сезона "ЗА". НО нынешний сезон оставить без изменений, а заодно отмените правило гостевого гола, если в основное время был зафиксирован зеркальные счёт в двух матчах. Поскольку 120 минут во втором матче являются третьей игрой и даёт сильное преимущество гостям, а сыграй в первом матче 120 минут какой счёт мог быть никто не знает. Поэтому в дополнительное время второго матча забитые мячи должны считаться отдельно и если в овертайме команды обменялись голами, то серия пенальти, а не конец игры будет СПРАВЕДЛИВЫМ решением
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