УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя ЛЧ и ЛЕ

Сообщается, что УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя еврокубков на фоне эпидемии коронавируса.
Планируется прибегнуть к формату «финала четырех». Четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах и в одном финальном матче. Три матча Лиги чемпионов будут проходить в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять традиционный финал ЛЧ 30 мая.
Тот же самый план будет применяться в Лиге Европы.
Проект будет поставлен на голосование во вторник на собрании представителей 55 ассоциаций УЕФА.
В национальных первенствах нужно так же доигрывать по любому графику и в любых условиях, раньше или позже... В противном случае, назначение чемпионов, призёров и команд "на вылет" вызовет много вопросов и недопонимания... ИМХО
В национальных первенствах нужно так же доигрывать по любому графику и в любых условиях, раньше или позже... В противном случае, назначение чемпионов, призёров и команд "на вылет" вызовет много вопросов и недопонимания... ИМХО