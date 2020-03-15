УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя ЛЧ и ЛЕ

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сегодня, 10:51

Сообщается, что УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя еврокубков на фоне эпидемии коронавируса.

Планируется прибегнуть к формату «финала четырех». Четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах и в одном финальном матче. Три матча Лиги чемпионов будут проходить в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять традиционный финал ЛЧ 30 мая.

Тот же самый план будет применяться в Лиге Европы.

Проект будет поставлен на голосование во вторник на собрании представителей 55 ассоциаций УЕФА .

Коронавирус и футбол