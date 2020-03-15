ГлавнаяНовости

Роналду предоставит свои гостиницы для борьбы с коронавирусом

сегодня, 09:13

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет португальским людям в борьбе с пандемией коронавируса. 

Отмечается, что гостиницы форварда будут переделаны в бесплатные больницы. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать в этих больницах.

Ранее сообщалось, что Роналду отказывается возвращаться в Турин из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Абрамович собирался приобрести «Арсенал» вместо «Челси»
Сегодня, 12:20 Комментарии1
УЕФА готовит революционную формулу для определения победителя ЛЧ и ЛЕ
Сегодня, 10:51 Комментарии25
Конте обратился к итальянцам в связи с пандемией коронавируса
Сегодня, 09:47 ВидеоКомментарии1
«Интер» начал кампанию по сбору средств на борьбу с пандемией
Сегодня, 09:24 Комментарии2
Бьелса не намерен прекращать тренировки «Лидса»
Вчера, 22:31 Комментарии1
АПЛ в четверг разработает план на остаток сезона
Вчера, 19:45 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 14:11
человечище!!! все бы так, в особенности клубы в своих городах могли что-то такое устраивать для борьбы с вирусов, уж средства всем позволяют, особенно клубам из большой 5 чм!!
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 13:55
чем ответит гном
Hamman
Hamman
сегодня в 13:40
Величие человека определяется его поступками!
Те кто думают что Роналду это сделал всего лишь ради хайпа, славы ошибаются. Он и так входит в тройку самых узнаваемых людей планеты.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:42
Ахаха, новость про Роналду, Волгодон всегда первый))
wingback
wingback
сегодня в 12:05
Небось, для этого пришлось выселять толпы 18ов...
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 11:50
А сколько людей может вместить его гостиницы?
Бесполезность 51
Бесполезность 51 ответил Gelious
сегодня в 10:54
У него всегда была куча подобных поступков, некоторые из которых газетами вскрывались лишь кучу времени спустя. Кто знает, сколько еще не афишировалось
Да-да. Весь мир помнит, как он якобы перевёл 7 млн в фонд помощи пострадавшим в Непале. Жаль, что на следующий день директор фонда заявила, что это наглая ложь и от Роналду они не получили ни цента.

Пиариться на чужих бедах - это норма для марокканца.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:40
Это вам не жадный гном. Он и цента пожалел бы.
Gelious
Gelious ответил волгодон 2
сегодня в 10:12
Ни капли не верю в бескорыстность Кристины в борьбе за пиар,номинации,славу и сопутствующие безделушки все средства хороши.
У него всегда была куча подобных поступков, некоторые из которых газетами вскрывались лишь кучу времени спустя. Кто знает, сколько еще не афишировалось
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 09:23
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 09:22
    Ни капли не верю в бескорыстность Кристины
    в борьбе за пиар,номинации,славу и сопутствующие безделушки все средства хороши.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100