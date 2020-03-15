Роналду предоставит свои гостиницы для борьбы с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет португальским людям в борьбе с пандемией коронавируса.
Отмечается, что гостиницы форварда будут переделаны в бесплатные больницы. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать в этих больницах.
Ранее сообщалось, что Роналду отказывается возвращаться в Турин из-за коронавируса.
Те кто думают что Роналду это сделал всего лишь ради хайпа, славы ошибаются. Он и так входит в тройку самых узнаваемых людей планеты.
Те кто думают что Роналду это сделал всего лишь ради хайпа, славы ошибаются. Он и так входит в тройку самых узнаваемых людей планеты.
Пиариться на чужих бедах - это норма для марокканца.
Пиариться на чужих бедах - это норма для марокканца.
в борьбе за пиар,номинации,славу и сопутствующие безделушки все средства хороши.
в борьбе за пиар,номинации,славу и сопутствующие безделушки все средства хороши.