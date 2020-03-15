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Гарай заболел коронавирусом

вчера, 14:23

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай заявил, что заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат.

Напомним, что накануне нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал о своем состоянии, когда он заразился коронавирусом

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 08:26
Не покинул бы Зенит ,не подхватил бы ничего..
А так здоровья!!!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:05
Здоровья конечно же.....
pele1981
pele1981 ответил нечитайло
сегодня в 05:53
Надо хлорку есть
Плюс клизма и грелка)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:56
Надо хлорку есть
Dinamikk
Dinamikk
сегодня в 00:02
Да ладно, ту при любых раскладах будут так.. интересности. Интересные времена были до нас!
mortid
mortid ответил Igo0rek
вчера в 23:13
Скорее бы все это д****мо закончилось...
Боюсь что это только начало и нам "выпала честь" пожить в очень интересные времена ;)
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:58
Вот публика. На любую тему такой пиз ...ж разведёт, любой бабе на зависть.
Vadik
Vadik
вчера в 21:29
Здоровья!!! Только здоровья и скорейшей поправки!!!!!
Van Vanovich
Van Vanovich ответил kolpankolpan
вчера в 21:18
Потому что в топ клубе быть просто неплохим защитником мало.Надо быть и креативщиком.А Гарай слабо бежит и плохо бьет.
что то я особо не вижу креативщиков центр защитников)
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 19:03
Молодец, что сбежал от бомжей ! Удачи !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:59
Выздоровеет.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
вчера в 18:56
Эта болезнь опасна пожилым людям. Оклемается!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 18:22
Здоровья всем кто заболел...и скорейшего выздоравления...хорошо что во время ушёл из зенита..иначе угробил бы карьеру.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:01
Плохая новость, мда...Скорейшего выздоровления Эзекьелю!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:31
В Зените заразил наверное многих !
112910415
112910415
вчера в 17:22
пусть поправляется !
KURUM
KURUM
вчера в 16:49
Довольный сидит, симулянт..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:29
Вот вам и ЕВРОСОЮЗ!!! Свободное перемещение по Европе сыграло зловещую шутку с людьми.
Здоровья всем!!!
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 16:10
не хворать и здоровья
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Van Vanovich
вчера в 16:09
Здоровья! Хороший игрок, до сих пор не пойму почему не в топ-клубе..
Потому что в топ клубе быть просто неплохим защитником мало.Надо быть и креативщиком.А Гарай слабо бежит и плохо бьет.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 16:07
Он так рвался свалить.Здорова ли жена?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:07
Здоровья! Хороший игрок, до сих пор не пойму почему не в топ-клубе..
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 15:57
Молодой поправится быстро.
dok66
dok66
вчера в 15:37
Вот и Гарай ! И кто против переноса матчей ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:24
Эти могут.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:24
Скорее бы все это д****мо закончилось...
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 15:19
Так жалко Гарая!! Здоровья, только здоровья!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 15:16
Пусть поправляется.
Здоровья парню.
VIPded
VIPded
вчера в 15:15
Всем Здоровья!
beefs
beefs
вчера в 15:03
скорейшего выздоровления...
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