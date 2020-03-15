Гарай заболел коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай заявил, что заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат.
Напомним, что накануне нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал о своем состоянии, когда он заразился коронавирусом.
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай заявил, что заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат.
Напомним, что накануне нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал о своем состоянии, когда он заразился коронавирусом.
А так здоровья!!!
А так здоровья!!!
Здоровья всем!!!
Здоровья всем!!!
Здоровья парню.
Здоровья парню.