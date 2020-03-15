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Ганчаренко назвал неправильным ограничение числа болельщиков на матчах РПЛ

вчера, 17:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал ограничение числа зрителей на матчах российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

Не знаю, как повлияет на нас ограничение на число болельщиков. Со «Спартаком» и «Ростовом» был полный стадион. Конечно, футбол для зрителей. Наверное, это что-то совсем неправильное. Тем не менее мы подчиняемся тому, что есть. Понимаем, есть проблема.

Напомним, что по решению властей Москвы на матчах РПЛ, проходящих в городе, могут собираться не более пяти тысяч зрителей. Кроме того, ранее стало известно, что футболисты ЦСКА и «Уфы» не будут давать интервью после встречи этих команд в игре 22-го тура Премьер-Лиги.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 23:23
Скоро вообще на вас ходить перестанут...с такой игрой..
VIPded
VIPded
вчера в 18:20
Игрой занимайся, а не трибуны пересчитывай, Витя!!!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:51
" Не знаю, как повлияет на нас ограничение числа болельщиков ". Просто диву даешься рассуждениям доморощенных профессионалов от спорта. Их игра, видите ли, зависит от количества зрителей на трибунах. Ни больше, ни меньше !
VAN ARM
VAN ARM ответил КЭТиК
вчера в 17:49
Нормальные уже чемпионаты остановили
очень помогло?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:38
Нормальные уже чемпионаты остановили
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