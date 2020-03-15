Ганчаренко назвал неправильным ограничение числа болельщиков на матчах РПЛ

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вчера, 17:29

Главный тренер ЦСКА в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал ограничение числа зрителей на матчах российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

Не знаю, как повлияет на нас ограничение на число болельщиков. Со «Спартаком» и «Ростовом» был полный стадион. Конечно, футбол для зрителей. Наверное, это что-то совсем неправильное. Тем не менее мы подчиняемся тому, что есть. Понимаем, есть проблема.

Напомним, что по решению властей Москвы на матчах РПЛ , проходящих в городе, могут собираться не более пяти тысяч зрителей. Кроме того, ранее стало известно, что футболисты ЦСКА и «Уфы» не будут давать интервью после встречи этих команд в игре 22-го тура Премьер-Лиги.

Коронавирус и футбол